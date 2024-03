I nuovi clienti con portabilità e gli ex clienti ricevono sempre le migliori offerte da parte di WindTre, gestore costantemente impegnato al fine di convincere gli utenti a procedere con l’acquisto di una SIM così da poter sfruttare servizi vantaggiosi al minor costo possibile.

Proprio al fine di perseguire il suo obiettivo, WindTre ha aggiornato il suo listino di offerte operator attack proponendo le migliori opzioni a tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lyca Mobile e Poste Mobile.

Scopri come attivare le nuove offerte WindTre GO!

L’attivazione delle offerte WindTre GO è riservata ai nuovi clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lyca Mobile e Poste Mobile, i quali hanno la possibilità di trasferire il loro numero e acquistare la SIM attraverso il sito ufficiale del gestore.

Accedendo alla sezione dedicate alle offerte operator attack, indicando il gestore di provenienza e procedendo con l’acquisto della SIM, i clienti in questione potranno facilmente ottenere i numerosi servizi offerti da WindTre, che richiede una spesa particolarmente economica.

Le nuove offerte sono infatti disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese e permettono di ricevere quantità decisamente alte di Giga per la navigazione. I clienti potranno scegliere tra tre opzioni differenti, una delle quali consente di ottenere traffico dati senza limiti.

La nuova WindTre GO Unlimited Digital prevede una spesa mensile di soli 10,99 euro e include una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS da inviare a qualunque numero e Giga senza limiti per la navigazione.

A differenza delle offerte precedenti, le nuove versioni consentono ai clienti di affrontare la spesa di rinnovo tramite credito residuo. Quindi, tutti i nuovi clienti dovranno procedere con la ricarica periodica della SIM così da poter usufruire dei servizi senza alcuna interruzione.

L’attivazione prevede una spesa di 9,99 euro ma non sarà necessario affrontare alcun costo per la SIM né per la spedizione di quest’ultima che sarà spedita da WindTre tramite corriere.