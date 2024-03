Nel 2017, lo Youtuber MrBeast ha pubblicato un video, che puoi trovare sul suo canale, in cui legge integralmente ciò che potrebbe essere considerata la parola più lunga al mondo. Ma la sfida è ancora aperta!

Una strana parola

Questa volta non si tratta di una lingua completamente sconosciuta, bensì di una parola inglese composta da 189.819 lettere, che inizia con “metionile…” e termina con “…isoleucina”. Ma di che cosa si tratta effettivamente?

Si tratta del nome chimico completo della Titina, la più grande proteina conosciuta composta da oltre 34.000 aminoacidi. Questa è la spiegazione del mistero: il termine elenca infatti tutti gli aminoacidi nella catena che costituisce la proteina. Potrebbe non essere del tutto corretto definirla “parola”.

Non è presente in nessun dizionario esistente, motivo per cui la maggior parte dei lessicografi considera tali nomi come “formule verbali” piuttosto che parole effettive. Ora esamineremo gli altri contendenti per il titolo.

I contendenti al titolo

Si dice che “pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis” sia attualmente la parola più lunga elencata nei dizionari di Oxford. Con 45 lettere, si riferisce a una malattia polmonare causata dall’inalazione di minuscole particelle di silice provenienti da un’eruzione vulcanica.

Alcuni puristi però potrebbero contestare l’inclusione di questa parola nella speciale classifica, poiché si tratta di un termine tecnico raramente usato nella comunicazione quotidiana. È quindi ora di esaminare parole di altre lingue.

Con 63 lettere, il vocabolo più lungo in tedesco è stato “Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz”, usato per descrivere una legge del 1999 sulla regolamentazione dell’etichettatura della carne bovina. Dal 2013, comunque, non è più in uso.

Al giorno d’oggi, la parola più lunga che è possibile trovare in un dizionario tedesco è “Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung”, che riguarda le assicurazioni automobilistiche. Ma neanche lei è nella parte più alta del podio.

La vincitrice

Secondo il Guinness World Record, la parola più lunga del mondo è scritta in 195 caratteri sanscriti trovati incisi su una mano, che sono stati tradotti usando 428 lettere dell’alfabeto latino. Questa parola, che compare per la prima volta nel XVI secolo in un libro scritto dalla regina Tirumalãmbã, è in realtà una descrizione di una regione dell’India chiamata Tamil Nadu.