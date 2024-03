Rabbit r1 comincia finalmente a spedire i suoi prodotti negli USA dopo che la quota di vendita è arrivata a 100.000 unità; il primo lotto di produzione dovrebbe essere spedito il 31 marzo per poi arrivare a destinazione nelle case dei clienti entro il 24 aprile. Inoltre Rabbit sta organizzando un pickup party in cui partecipando al torneo gli americano potrebbero tornare a casa con il Rabbit r1 senza aspettare l’ arrivo del corriere a casa.

Per quanto riguarda l’ Europa invece, i primi lotti dovrebbero essere spediti entro luglio poiché il viaggio dagli Stati Uniti all’ Europa è piuttosto lungo e la spedizione dovrà affrontare due dogane: quella statunitense e quella europea. Bisognerà aspettare quindi per vedersi arrivare a casa i nuovi modelli di Rabbit r1 anche se ovviamente essendo una start up le spedizioni potrebbero arrivare anche in anticipo.

Rabbit r1, caratteristiche e peculiarità

Il lotto successivo, il settimo, è in fase di preordinazione per cui sono ancora disponibili molti esemplari al prezzo di 199,99 euro inclusa la spedizione in Europa; ottimo prezzo se si considerano tutte le peculiarità di questo dispositivo in grado di competere con i nuovi modelli di smartphone dotati di intelligenza artificiale. Ecco alcuni dati tecnici del Rabbit r1: memoria interna di 128 GB e una RAM da 4 GB, batteria da 1000 mAh e 78 mm di lunghezza, 78 mm di larghezza e 13 mm di spessore e con un display da 2,88 pollici con cui l’ utente potrà dialogare con il dispositivo.

Quindi per i nuovi Rabbit r1 bisognerà aspettare almeno fino al 24 aprile per i clienti americani e a luglio per i clienti europei; la loro vendita sta riscuotendo molto successo dato che si tratta di un dispositivo rivoluzionario dotato di intelligenza artificiale che semplificherà le azioni che normalmente si fanno sugli smartphone e con cui si potranno realizzare anche piccole ricerche molto più velocemente.