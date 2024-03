TIM, aprile 2024: arrivano le offerte POWER fino a 150 GIGA

Come si può vedere direttamente direttamente dal web, uno dei gestori più attivi in assoluto per quanto concerne la telefonia mobile è sicuramente TIM. Le sue offerte stanno riuscendo a riportare dalla sua parte tantissimi utenti, compresi quelli che erano scappati via. A colpi di minuti, messaggi e giga, TIM sta riprendendo quota occupando i primi posti delle classifiche di gradimento.

In questo momento offrire tanti contenuti e prezzi bassi è una peculiarità abbastanza comune ma quando c’è la qualità del gestore italiano di mezzo cambia tutto. Con le due nuove offerte Power la situazione sta per cambiare nettamente, esattamente come si è visto durante gli scorsi mesi.

TIM vuole battere i virtuali e Iliad con queste due offerte mobili

Il meglio deve ancora venire per TIM ma nel frattempo bisogna spingere forte. Il gestore italiano sta proponendo ancora una volta le sue promozioni migliori, quelle che internamente hanno davvero tutto e che costano anche poco. Le Power sono presenti sul mercato e solo per alcuni utenti ma con prezzi mai visti.

Non c’è veramente nulla da dire sulla grande efficienza di queste offerte. La prima, ovvero la Iron, concede ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori con 100 giga per Internet in 4G. Il prezzo è di 6,99 € al mese.

La seconda offerta, la Supreme Web Easy, costa invece 7,99 € al mese con tutto incluso tra minuti e messaggi senza limiti e 150 giga in 4G. Bisogna inoltre ricordare che i primi 30 giorni sono totalmente gratuiti siccome il primo mese viene offerto da TIM. Si comincia a pagare dunque dal secondo mese in poi.

Passando poi agli utenti che possono sottoscrivere queste offerte, il discorso è ben chiaro. Siccome TIM vuole dare filo da torcere ai provider virtuali e a Iliad, entrambe le Power possono essere scelte solo da chi proviene da queste due fazioni.