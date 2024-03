TIM Power a marzo 2024: le due offerte fino a 150GB GRATIS

Serviva effettivamente un colpo di coda da parte delle aziende più famose per riprendersi il mercato della telefonia mobile ed è stato dato. Tra i nomi più importanti che hanno occupato il loro tempo per riprendersi i vecchi clienti c’è sicuramente anche quello di TIM.

La volontà del gestore è quella di recuperare moltissimi utenti perduti e con questi presupposti ci può riuscire senza problemi. Secondo quanto riportato infatti l’azienda colorata di rosso vuole mettere in chiaro diversi punti. Il primo è sicuramente quello del predominio, che gli spetta di diritto per via della sua grande qualità di rete. In seconda battuta, non è assolutamente vero che il gestore italiano non conceda regali al suo pubblico. In basso si possono trovare tutte le informazioni del caso con le due offerte descritte nel dettaglio.

TIM: le migliori offerte battono Iliad e i gestori virtuali, ecco le Power

Arrivando a quello che c’è all’interno delle offerte mobili che TIM anche questa volta mette in gioco, non ci sono dubbi: non manca nulla. Le due Power in questione partono da 6,99 €. A questo prezzo gli utenti possono avere la Iron con tutto incluso: al suo interno ci sono minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con 100 giga in 4G.

La seconda offerta costa 7,99 € al mese e si chiama Supreme Web Easy: qui gli utenti trovano minuti e messaggi senza limiti come l’offerta di prima ma con 150 giga in 4G.

Ovviamente le offerte in questione non sono disponibili per tutti ma ci sono dei limiti. TIM, esattamente come Vodafone, vuole rendere la vita difficile soprattutto a Iliad e ai gestori virtuali. Per questo motivo solo chi proviene da queste realtà può sottoscrivere le promo Power liberamente.

Tornando alle offerte del gestore italiano, queste garantiscono anche un regalo. Chi le sottoscrive può infatti beneficiare del primo mese gratis, senza pagare nulla.