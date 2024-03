Samsung Galaxy Tab S9 FE rappresenta il tablet di fascia media che tutti gli utenti dovrebbero acquistare nel momento in cui fossero interessati ad un dispositivo dell’azienda sudcoreana, ma allo stesso tempo non fossero disposti a spendere cifre troppo elevate, mettendo ad esempio le mani su un Samsung Galaxy S9 classico.

In questi giorni su Amazon è stata attivata una interessante promozione, con la quale riuscire ad acquistare un dispositivo da 10,9 pollici di diagonale, con display TFT LCD, al cui interno trova posto il processore Samsung Exynos 1380, che viene affiancato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, per una configurazione di tutto rispetto, e molto più completa di quanto avremmo potuto immaginare.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: uno sconto mai visto

Un prezzo così interessante era davvero da tanto tempo che lo stavamo aspettando, infatti al giorno d’oggi il tablet di fascia media dell’azienda sudcoreana può essere acquistato con un esborso finale di soli 399 euro. Da notare che il suo listino sarebbe di 549 euro, di conseguenza assistiamo ad una riduzione effettiva del 27%, con un risparmio di circa 150 euro. Potete acquistarlo direttamente a questo link.

Continuando a snocciolare le specifiche tecniche del suddetto prodotto, possiamo comunque trovare il sistema operativo Android 13, con personalizzazione grafica Samsung One UI, la più completa e migliore in circolazione, a cui aggiungere la certificazione IP68, per la protezione contro acqua e polvere, ma anche una splendida batteria da 8000mAh. Questo componente, dati alla mano, dovrebbe garantire circa 2 giorni di utilizzo intenso e continuativo, prima di spingere il consumatore al collegamento alla presa di ricarica.

Il modello in promozione è stato lanciato sul mercato nel corso del 2023, rappresenta quindi a tutti gli effetti l’ultima generazione disponibile.