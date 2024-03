Apple iPad è un tablet capace di catturare l’attenzione dei consumatori, per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo, essendo comunque la versione più economica e bilanciata tra tutte quelle attualmente disponibili sul mercato. Il modello di cui vi parliamo oggi è stato ufficialmente lanciato nel corso del 2022, ed è caratterizzato dalla presenza di un display da 10,9 pollici di diagonale.

Prendendo in considerazione sempre lo stesso identico modello, ciò che cambia in genere è il quantitativo di memoria interna, ed anche la tipologia di connessione. Nel momento in cui andrete ad acquistare il tablet, dovete comunque ricordare due punti molto importanti: la memoria non può essere in nessun modo incrementata con l’ausilio di una microSD, ed allo stesso tempo la connettività potrà essere solo WiFi o WiFi+SIM. Il modello in promozione è solo WiFi con 64GB di memoria interna, lo possiamo definire come il più economico in circolazione.

Apple iPad: la promozione inaspettata su Amazon

Un risparmio non da poco vi attende direttamente sull’Apple iPad di decima generazione (modello lanciato sul mercato nel 2022), infatti il suo listino Amazon sarebbe di 589 euro, ma in questi giorni è stato applicato uno sconto importante, pari al 27% (circa 170 euro in meno), per arrivare così a poter spendere solamente 429 euro per il suo acquisto. Lo potete comunque trovare direttamente a questo link.

Sotto il cofano è possibile trovare un chip A14 Bionic, dalle buone prestazioni, anche se ovviamente non riesce a reggere il passo di modelli più recenti e costosi; discorso diverso per quanto riguarda il comparto fotografico, nella parte posteriore del device troviamo un sensore da 12 megapixel, con grandangolo, che dovrebbe riuscire a soddisfare le vostre aspettative nella maggior parte delle occasioni. Anteriormente, in parallelo, è disponibile una fotocamera da 12 megapixel, con inquadratura automatica.