Playstation: giocare mentre si è al volante potrebbe diventare legale

La sicurezza stradale dovrebbe essere sempre una priorità, almeno in teoria. Ebbene, tra le regole stradali, giocare alla Playstation mentre si è al volante potrebbe diventare legale. Sembra che presto potremo viaggiare sulla strada, mentre giochiamo alla console senza neanche essere multati o fermati dalle autorità. Questa possibilità crea dubbi su chi è dietro tale proposta e spaventa chi tiene alla propria vita quando utilizza la propria auto.

Qualsiasi attività può compromettere l’attenzione alla guida, anche cose del tutto normali come ascoltare la radio a volume troppo alto. Utilizzare lo smartphone è vietato, anche se non tutti sono soliti nel rispettare questa regola, perché se ci concentriamo sullo schermo perdiamo di vista quello che accade attorno a noi e potremmo provocare un incidente. Le conseguenze potrebbero essere letali sia per noi che per pedoni o altri guidatori. Allora, come potrebbe essere l’uso della Playstation al volante più sicuro? Richiede ancora più concentrazione del cellulare!

Com’è possibile che si possa giocare alla Playstation in auto?

In molti si chiedono come sia possibile si parli anche soltanto di una legge del genere, ma è la verità. La Sony, in collaborazione con la Honda, sta valutando il progetto di integrare la Playstation nelle auto dell’azienda automobilistica. Ma, se la normativa venisse approvata, come si potrebbe giocare ai videogiochi in sicurezza? La soluzione potrebbe essere nello sviluppo delle auto dotate di guida autonoma.

Anche se resta una pessima idea, per poter giocare alla Playstation mentre si guida sarà necessario avere un’auto con pilota automatico integrato. Mentre noi facciamo le nostre partite, il veicolo si muoverebbe da solo. Questa possibilità appare lontana, non esistono ancora auto così tanto autonomi, seppur siano andati avanti con questa tecnologia, o con una Playstation sul cruscotto, eppure non esclude che possa diventare realtà. Se da un lato potrebbe offrire una nuova forma di intrattenimento, dall’altro è prima necessario trovare il giusto sistema per garantire che non comprometta la sicurezza degli automobilisti e degli altri utenti della strada.