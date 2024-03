Nokia e Apple, come già sappiamo, hanno fatto la storia del settore dei telefoni cellulari, e una recente analisi condotta da Visual Capitalist ha confermato il loro dominio nella classifica dei dispositivi più venduti fino al 2023. Secondo i dati provenienti da Wikipedia, Yahoo Finance e Omdia, i telefoni tradizionali senza app e social network hanno conquistato i primi posti nella graduatoria, dimostrando che la semplicità e l’affidabilità continuano ad essere apprezzate dai consumatori.

Il primo posto va a Nokia

Al primo posto troviamo il Nokia 1100, un’icona introdotta sul mercato nel lontano 2003, che ha venduto ben 250 milioni di unità. Con un design essenziale, display in bianco e nero e una batteria rimovibile, il Nokia 1100 ha conquistato il cuore di milioni di utenti in tutto il mondo, diventando uno dei telefoni più popolari anche in Italia.

Seguendo da vicino, al secondo posto c’è il Nokia 1110, lanciato nel 2005, che ha registrato 248 milioni di vendite. Con caratteristiche simili al suo predecessore, il Nokia 1110 ha mantenuto la sua formula di semplicità e funzionalità, garantendo un’affidabilità che ha conquistato un vasto pubblico.

La prima apparizione degli smartphone nella classifica è al terzo posto, con l’iPhone 6/6 Plus di Apple. Con un totale di 222 milioni di unità vendute, questo modello, lanciato nel 2014, ha segnato un cambiamento significativo nel panorama dei dispositivi mobili, offrendo schermi più grandi e prestazioni migliorate rispetto ai modelli precedenti.

Al quarto posto ritorna Nokia con il Nokia 105, che ha venduto 200 milioni di unità. Presentato nel 2013, questo telefono ha continuato la tradizione di Nokia di offrire dispositivi semplici ma affidabili, dimostrando che c’è ancora spazio per i telefoni tradizionali anche nell’era degli smartphone.

Una sfida all’ultimo smartphone

Apple si riafferma al quinto posto con l’iPhone 6s/6s Plus, che ha venduto 174 milioni di unità. Questo modello, lanciato nel 2015, ha portato miglioramenti hardware e una nuova versione del sistema operativo iOS, mantenendo l’attenzione dei consumatori su Apple e i suoi innovativi prodotti.

Il sesto posto è conquistato dall’iPhone 5s, il primo smartphone di Apple a introdurre il Touch ID, con 165 milioni di unità vendute dal 2013. Questo modello ha dimostrato l’importanza dell’innovazione tecnologica nel mantenere la competitività nel mercato dei telefoni cellulari.

Il Nokia 3210 si piazza al settimo posto con 161 milioni di unità vendute. Presentato nel 1999, questo telefono è stato apprezzato per le sue innovazioni nella tastiera e la sua facilità d’uso, dimostrando che anche i telefoni più semplici possono avere un grande successo.

Apple si conferma all’ottavo posto con l’iPhone 7/7 Plus, che ha venduto 160 milioni di unità dal 2016. Questi modelli hanno introdotto miglioramenti estetici e nuovi comparti fotografici, continuando la tradizione di Apple di offrire prestazioni di alta qualità e design elegante.

Ultimi ma non ultimi

Al nono posto troviamo l’iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, che ha venduto 159 milioni di unità dal 2019. Questi modelli hanno cercato di raggiungere una fascia di mercato più ampia, offrendo opzioni più accessibili come l’iPhone 11 base.

Chiudendo la Top 10 c’è l’iPhone XR/XS/XS Max, con 151 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Questi modelli hanno continuato la tradizione di Apple di offrire prestazioni di alta qualità e design elegante, confermando il dominio della società nel settore dei telefoni cellulari.

Mentre Nokia e Apple dominano la classifica, il primo telefono Samsung (modello E1100) appare al 14º posto, sottolineando la forte concorrenza nel settore dei telefoni cellulari.

Questa era la classifica dei telefoni più venduti di sempre. E tu, hai mai posseduto uno di loro?