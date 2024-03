Apple rilascerà i suoi iPhone 16 nel mese di settembre ma le aziende produttrici di cover hanno già dato il via alla produzione rivelando così con largo anticipo quello che sarà il design dei dispositivi. Inoltre, i primi mockup creati da Apple Hub consentono di osservare nel dettaglio le principali differenze tra iPhone 16 e iPhone 15.

iPhone 16 sarà davvero rivoluzionario?

Mockups of iPhone 16 and iPhone 16 Pro compared with iPhone 15 and 15 Pro pic.twitter.com/tbi8ioP39n — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 25, 2024

Osservando le prime cover apparse in rete e i mockup diffusi nelle ultime ore, è possibile notare che iPhone 16 e iPhone 16 Plus si distingueranno da iPhone 15 per la nuova disposizione dei sensori del comparto fotografico, i quali saranno disposti in verticale e per la presenza del nuovo tasto Capture, che sarà presente anche sui modelli Pro e Pro Max e sarà posizionato sotto il tasto di accensione. Il tasto Azione, invece, introdotto lo scorso anno da Apple su iPhone 15 Pro e Pro Max, approderà anche sui modelli base della nuova serie.

Tornando ai modelli di punta, questi accoglieranno maggiori aggiornamenti che coinvolgeranno anche le dimensioni del display. iPhone 16 Pro avrà infatti un nuovo pannello da 6,3 pollici mentre iPhone 16 Pro Max adotterà un nuovo display da 6,9 pollici. Grazie alla tecnologia Border Reduction Structure, che sarà implementata su tutti i dispositivi di nuova generazione, inoltre, Apple avrà modo di produrre per la prima volta dei dispositivi con display dalle cornici particolarmente sottili.

Grazie ai mockup realizzati da Apple Hub, che prendono spunto dall’indiscrezione di Apple Insider che è stata condivisa in rete da OvO baby sauce OvO, Apple proporrà i suoi prossimi melafonini nelle colorazioni: Space Black, White, Gray e Rose.

Le effettive novità introdotte da Apple potrebbero essere differenti poiché quanto trapelato fino a questo momento non proviene dalla diretta interessata, che si è espressa esclusivamente annunciando la WWDC prevista per il mese di giugno, occasione durante la quale iOS 18 sarà presentato ufficialmente al pubblico anticipando tutte le novità tecniche attese su iPhone 16.