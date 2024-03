Google drive, utilizzata da tantissimi amanti del computer per gestire meglio i file nel cloud di Google, sta per ricevere un potenziamento radicale abbinato all’ultimo aggiornamento. L’azienda americana ha infatti progettato un nuovo metodo innovativo per organizzare e archiviare i propri documenti.

Google drive si aggiorna

Attualmente, siamo abituati ad organizzare i file divisi in cartelle. Il metodo non è di per se scorretto, anzi, nella sua semplicità è piuttosto funzionale, ma diventa limitante se pensiamo a quando dobbiamo gestire documenti utilizzati in contesti diversi. Grazie all’introduzione della nuova funzione “Categorie”, questo scenario potrebbe presto cambiare.

La funzione “Categorie” permette agli utenti di associare singoli documenti a più categorie, senza la necessità di complicati collegamenti tra cartelle. Questa innovativa caratteristica è progettata per semplificare notevolmente il processo di organizzazione dei file. Con una selezione fino a 12 diverse categorie tra cui “Auto”, “Banca”, “Spese”, “Casa” e “Lavoro”, gli utenti potranno organizzare i propri documenti in modo più efficiente e adatto alle loro esigenze quotidiane.

Una volta aggiunte, queste categorie saranno integrate nella sezione “Home” di Google Drive, agevolando così l’accesso ai file per categoria e semplificando l’aggiunta dei documenti nelle varie sezioni. Grazie all’opzione “Gestisci categorie”, gli utenti potranno gestire in modo intuitivo e più efficace l’organizzazione dei propri file.

La funzione “Categorie” è ancora in fase di sviluppo, ma dalle anteprime già possiamo vedere un’integrazione fluida e una facilità di utilizzo tipica del software. Google ha inoltre confermato che l’aggiornamento sarà disponibile per tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di account utilizzato.

Le nuove Categorie che semplificano la vita

L’introduzione della funzione “Categorie” in Google drive, lo rende ancora più versatile e adatto alle esigenze della vasta gamma di utenti che si affidano all’azienda americana. Con la possibilità di gestire i file in modo più personalizzato e intuitivo, Google Drive si conferma come uno strumento essenziale per la produttività ed anche per l’organizzazione digitale dei tuoi documenti.