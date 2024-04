Secondo quanto rivelato recentemente, dopo alcuni eventi insoliti, sembra che alcuni modelli di TV Hisense possono causare alcuni problemi per i computer Windows. A tal proposito, la sound designer e compositrice per videogiochi, Priscilla Snow, ha condiviso su Cohost la propria esperienza. La donna ha rivelato alcuni inconvenienti che ha riscontrato sul proprio computer proprio a causa di un televisore Hisense.

Problemi ai computer collegati alla TV

Il problema sembra essere emerso quando Snow ha provato, con difficoltà, ad aprire il menù “Impostazioni Display” e poi il “Task Manager” sul proprio computer Windows. Tali inconvenienti sono peggiorati e si sono estesi anche ad altre funzioni critiche parte del sistema. Dopo aver effettuato un’indagine approfondita e dopo aver richiesto sostegno nei forum di supporto di Microsoft, è merso che il responsabile di tutta questa situazione è la TV Hisense in possesso della Snow. Ma come è possibile?

Il televisore aveva automaticamente generato diversi identificatori Universal Plug and Play (UPnP). Quest’ultimi avevano convinto il computer di essere connesso ad un numero sopraelevato di dispositivi sulla rete domestica. Questa particolare situazione ha dato vita ad una sorta di attacco di negazione del servizio (DoS) sul computer di Priscilla Snow rendendolo in questo modo virtualmente inutilizzabile. Il problema è stato fortunatamente risolto eliminando le chiavi UPnP e riavviando il PC. Ma perché il televisore ha causato questi problemi?

Attualmente non sono state fornite risposte definitive. Hisense non ha ancora commentato pubblicamente l’accaduto. Mentre gli esperti sono divisi sulle cause principali che hanno portato alle problematiche sul computer. Ciò che è accaduto evidenzia come i dispositivi connessi alla rete domestica possono essere responsabili quando si riscontrano delle problematiche con i apparati informatici.

L’IoT continua ad espandersi, ma è importante tenere sempre a mente i potenziali rischi che i dispositivi smart possono causare per il funzionamento ed anche la sicurezza di tutti gli altri dispositivi informatici, come nel caso dei computer.