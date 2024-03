Ritrovare l’auto in un grande parcheggio potrebbe presentarsi come un problema insormontabile, ma la soluzione è più vicina di quanto pensi. Grazie ad un trucco nelle funzionalità dell’app Comandi Rapidi di Apple, è possibile trovare il proprio mezzo con facilità e riprendere la via di casa nel più breve tempo possibile.

Come trovare l’auto nel parcheggio

Prima di tutto, è importante attivare i Luoghi Frequenti di Apple per garantire il corretto funzionamento del sistema. Inoltre, abilitare la funzione Posizione esatta migliora la precisione nella localizzazione dell’auto.

Per creare due mini app utili, il primo passo è aprire l’app Comandi Rapidi e selezionare il simbolo “+” in alto a destra. Quindi, nella barra di ricerca, digitare “auto” e scegliere “Imposta auto parcheggiata“. Qui, è possibile rinominare l’azione per renderla facilmente identificabile, come ad esempio “Parcheggia auto“. Questo primo tasto permetterà di memorizzare la posizione attuale dell’auto.

Per configurare il secondo tasto, sempre dall’app Comandi Rapidi, toccare nuovamente il simbolo “+” e cercare “auto“. Selezionare questa volta “Ottieni posizione auto parcheggiata” e aggiungere l’opzione “Apri indicazioni“. È possibile personalizzare l’app di navigazione preferita, come Google Maps, per ricevere le indicazioni. Rinominare l’azione con un nome significativo, come “Trova la mia auto“.

Con questi due semplici passaggi, l’iPhone diventa uno strumento efficace per ritrovare la macchina in un parcheggio affollato. La combinazione di tecnologia Apple e utilità pratica offre una soluzione rapida per superare il fastidio di cercare il proprio veicolo e per risparmiare molto tempo utile.

Un aiuto inaspettato da Apple

Vorrei poter dire che questa è un’applicazione che io non trovo utile, ma, ahimè, la frequenza con la quale dimentico dove ho messo la mia auto mi impedisce di farlo. Se anche voi siete distratti come me, la Apple e il suo iPhone vengono in vostro soccorso diventando uno strumento efficace per ritrovare l’auto, superando il fastidio di cercare per ore il proprio veicolo.