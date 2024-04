Le novità nel mondo della tecnologia sono all’ordine del giorno. A tal proposito, sembra che presto Google potrebbe annunciare presto un nuovo Chromecast 4K con Google TV aggiornato. Secondo alcune fonti citate, evidenziate da 9to5Google, la presentazione del nuovo Chromecast 4K è sempre più vicina e molti ipotizzano che possa avvenire durante la conferenza Google I/O 20024, in programma il prossimo 14 maggio.

Google Chromecast 4K quali dettegli sono emersi?

Come accennato, il nuovo Chromecast 4K di Google rappresenta un vero aggiornamento per questo dispositivo. Nonostante i progressi previsti nel nuovo modello, il suo costo dovrebbe rimanere simile a quello presentato dal suo modello precedente. Una buona notizia, ma non è l’unica. Infatti, sembra che una delle principali novità in arrivo con il rilascio del dispositivo di Google è la potenziale inclusione di un nuovo telecomando.

Attualmente le informazioni a riguardo sono piuttosto scarse. Un video trapelato lo scorso anno nella beta di Android 14 ha fornito gli unici dettagli su questo strumento. Il telecomando dovrebbe essere simile a quello dell’attuale Google Chromecast con Google TV. La vera novità sta nella presenza di alcuni pulsanti aggiuntivi. Tra questi c’è un pulsante a stella o anche “pulsante magico” che potrebbe fornire la possibilità di personalizzare le funzioni offerte dal dispositivo stesso. Tra queste c’è l’avvio delle app preferite o anche il cambio tra gli ingressi della televisione.

Le speculazioni che circolano online sembrano mettere in evidenza anche la presenza di un chipset più recente, probabilmente l’Amlogic S905X5 che era stato presentato l’anno scorso. Nel dettaglio, questo processore a 6nm potrebbe offrire una maggiore efficienza. Soprattutto rispetto l’attuale chip impiantato nel modello di Chromecast. Si tratta di un chip Amlogic S905X3 a 12nm.

Oltre le possibili novità che potrebbero essere introdotte, gli appassionati sperano che Google intervenga per risolvere alcuni problemi che si sono presentati con il modello più recente di Chromecast. Ad esempio, potrebbe aiutare aumentare la capacità di memoria ed anche la RAM.