I tablet Android, nonostante sia un mercato a tutti gli effetti in flessione nel corso degli ultimi anni, la fanno ancora da padroni per milioni di consumatori che ogni giorno si ritrovano a volerli utilizzare liberamente per le proprie attività.

Fortunatamente su Amazon esistono numerose varianti di dispositivi molto economici, o comunque in grado di garantire un rapporto qualità/prezzo decisamente notevole, come nel caso dell’Oscal Pad18, dispositivo che oggi viene scontato di ben 270 euro sul listino originario.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram ufficiale, avrete le offerte Amazon con i codici sconto gratis ed i migliori prezzi bassi in esclusiva assoluta.

Tablet Android: offerte speciali con alcuni prezzi mai visti

Il tablet Android di cui vi stiamo parlando nell’articolo, di base sarebbe disponibile su Amazon ad un prezzo che si aggira attorno ai 399 euro. La cifra è di per sé molto elevata, per questo motivo è prima di tutto possibile applicare un coupon di 20 euro presente in pagina, arrivando a spendere solamente 379 euro. In aggiunta, per ridurre ulteriormente la spesa da sostenere, con il codice MDG98KEH, il consumatore potrà godere di una riduzione del 50% sui suddetti 379 euro, per un valore finale di soli 190 euro. Eccovi il link per l’acquisto.

Il dispositivo è caratterizzato da un display da 11 pollici di diagonale, si tratta di un tablet che ha 16GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), con uno slot SIM utile per inserire direttamente la tessera dati del vostro operatore telefonico di riferimento. Il sistema operativo è comunque Android 13, con pochissima personalizzazione grafica; il processore è un T616, octa-core di qualità, che si estende al massimo con la batteria da 8800mAh, permettendo così l’usabilità quotidiana superiore al normale.

Il comparto fotografico, per dovere di cronaca, è composto da un sensore principale da 13 megapixel, un’ottima qualità, supportato da una buonissima connettività fisica.