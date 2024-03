Anche possedendo un iPhone di ultima generazione, questo non vuol dire che siamo fotografi fantastici. Immagini sfocate, non centrate, il risultato spesso è da cestinare. Esistono però dei trucchetti ingegnosi da poter utilizzare per ottenere il selfie perfetto, con cui sentirci fantastici ed avere un sorriso da un milione di volt in tutta la sua nitidezza.

Già se si tratta di scattare selfie con l’iPhone, la qualità del risultato dipende più dal modo in cui utilizziamo il dispositivo, piuttosto che dalla lente, dobbiamo ammetterlo. Vediamo dunque come fare per migliorare le nostre abilità fotografiche.

Il migliori selfie con l’iPhone con i migliori consigli

Il primo consiglio consiste nell’usare la funzione “Rifletti fotocamera anteriore”, trovabile nelle impostazioni della fotocamera. Tale opzione consente di scattare selfie già specchiati e ribaltati, eliminando la necessità di editare l’immagine dopo. In alternativa, è possibile anche modificare manualmente l’orientamento utilizzando la funzionalità di ritaglio e ribaltamento presente nell’app Foto dell’iPhone.

Dobbiamo poi tener presente che quando scattiamo selfie con la lente anteriore le scritte compaiono al contrario! Utilizzando questo trucco non si avrà a che fare con una qualche parola incomprensibile. Un altro suggerimento tocca più i tecnicismi dello scatto e riguarda la prospettiva, oltre che la profondità della foto. Per ottenere una migliore combinazione delle due, si può utilizzare lo zoom o attivare il grandangolo nella fotocamera dell’iPhone. Il resto dobbiamo farlo noi: ruotando completamente lo smartphone e abbassandoci leggermente avremo scatti con un aspetto più professionale, tanto da suscitare invidia.

Anche la luce è fondamentale quando si scatta un selfie con l’iPhone. Bisogna cercare sempre l’illuminazione ideale, possibilmente una fonte di luce naturale. Dobbiamo evitare le fonti dirette, come quella del sole a mezzogiorno, che possono creare strane ombre sul viso. Meglio sfruttare la luce morbida del mattino o del tramonto oppure, se non è un selfie “casuale”, cercare l’illuminazione interna più soft. Può sembrare ovvio, ma come prima cosa dovremmo controllare l’obiettivo dell’iPhone sia pulito! Anche una piccola macchia può variare la nitidezza della foto, basterà pulire l’obiettivo con un panno morbido.