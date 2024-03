Se il tuo iPhone non sembra più funzionare esegui questo trucco

Quando si sceglie di investire in un nuovo telefono, molti puntano su un iPhone di ultima generazione. Non crediate che questi non vi daranno “rogne”, anche i dispositivi di fascia alta come gli smartphone Apple possono presentare problemi, come surriscaldamento, calo dell’autonomia o blocchi improvvisi. Fortunatamente, esiste una soluzione rapida e semplice che può risolvere molti di questi problemi: il soft reset.

Il soft reset è una procedura standard che può essere utilizzata quando l’iPhone non risponde ai comandi o si blocca improvvisamente. Contrariamente all’hard reset, il soft reset non comporta la perdita dei dati, rendendolo una soluzione sicura per risolvere i problemi di prestazioni del telefono.

Come eseguire il soft reset sull’iPhone in pochi passi

Ecco una guida passo-passo su come eseguire un soft reset sul tuo iPhone:

Identifica i tasti: i tasti coinvolti nel soft reset sono il tasto di aumento del volume, il tasto di diminuzione del volume e il tasto laterale (o tasto di accensione/spegnimento); Premi e rilascia i tasti: inizia premendo rapidamente e rilasciando il tasto di aumento del volume, seguito dal tasto di diminuzione del volume; Clicca e mantieni premuto il tasto laterale: dopo aver premuto e rilasciato i tasti del volume, premi e mantieni premuto il tasto laterale finché non appare il logo di Apple sullo schermo; Rilascia il tasto laterale: appena compare il logo di Apple, puoi rilasciare il tasto laterale. L’iPhone si riavvierà automaticamente.

Il soft reset forzerà il riavvio del tuo iPhone, risolvendo spesso problemi come schermate bloccate, fotocamera che non si avvia e altri problemi di prestazioni. Questa procedura non cancellerà i tuoi dati, come anticipato, quindi puoi eseguirla senza preoccupazioni. Se il problema persiste nonostante l’azione del soft reset e altri tentativi di risoluzione, potrebbe essere necessario rivolgersi all’assistenza tecnica di Apple per ulteriori diagnosi e assistenza. La problematica potrebbe essere più grave di quanto appare.