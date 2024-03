Prima di partire per una vacanza si fa il punto della situazione su tutto ciò che vogliamo portare con noi. In ogni viaggio che si rispetti non possono mancare i nostri fidati dispostivi tecnologici. Powerbank e auricolari sono fondamentali, per permetterci di sfruttare al meglio i nostri smartphone.

I cellulari giocano un ruolo fondamentale in questo tipo di situazioni, soprattutto per una cosa: la fotocamera. Un comparto fotografico efficiente può fare la differenza quando dobbiamo immortalare i momenti più belli delle nostre vacanze. Scattare la foto perfetta è fondamentale per aggiornare il proprio profilo Instagram, ma c’è di più.

Un trucco utile per le foto degli smartphone

Una buona fotocamera è un punto di partenza imprescindibile, ma non è tutto. Quando vengono scattate tante foto, il desiderio è quelle di condividerle con tutti gli amici e parenti. Ma come è possibile farlo? Non molti conoscono questa funzionalità, ma se sfruttata al meglio può facilitare la condivisione di foto. Per poterlo fare basta sfruttare gli album di Google Foto.

Con questo sistema si possono raggruppare le foto in raccolte personalizzate. Quest’ultime possono poi essere condivise con altri utenti. Il creatore dell’album avrà così la possibilità di fornire l’accesso a tutti coloro con cui si vogliono condividere i propri scatti. Inoltre, questi utenti possono anche visualizzare le i contenuti nella raccolta in tempo reale.

Creare un album condiviso è molto semplice. Basta cliccare sull’icona “+” e creare la raccolta foto. Ci sono due versioni: quella standard e quella condivisa. Se si seleziona quest’ultima è possibile aggiungere le persone a cui vogliamo mostrare determinate foto e video. Per condividere l’album è possibile fruttare il link apposito o procedendo tramite un invito diretto quando la persona in questione possiede un account Google di cui si è a conoscenza.

Questo è solo un primo passo. Google Foto offre una serie di funzioni extra che possono migliorare nettamente l’esperienza utente quando si parla di contenuti multimediali.