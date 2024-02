Google sta introducendo un’innovativa funzionalità all’interno di Google Foto.

Si tratta di una funzionalità destinata a cambiare il modo in cui gli utenti condividono le proprie immagini.

Con l’avvento di Android 14, la piattaforma ha implementato un nuovo foglio di condivisione progettato per semplificare e arricchire l’esperienza di condivisione delle immagini.

Il nuovo foglio di condivisione offre agli utenti una serie di strumenti intuitivi per gestire e condividere le proprie immagini in modo più efficiente.

Al centro dell’aggiornamento c’è il pulsante “Modifica”, posizionato in alto a destra della schermata di condivisione dell’immagine. Questo permette agli utenti di selezionare rapidamente più immagini da condividere contemporaneamente. Migliorando notevolmente il flusso di lavoro.

Google foto, funzionalità avanzate a portata di tocco

Oltre al pulsante “Modifica”, il nuovo foglio di condivisione implementato da Google foto presenta un carosello di collegamenti rapidi situato sotto l’anteprima dell’immagine.

Questi collegamenti includono opzioni come “Crea Link“, “Invia in foto“, “Aggiungi ad un album” e “Crea un album“. Offrendo agli utenti un accesso rapido alle funzionalità più utilizzate di Google Foto.

Una delle caratteristiche più interessanti del nuovo foglio di condivisione è la possibilità di visualizzare i contatti per la condivisione diretta. Indicando anche l’applicazione con cui verrà condivisa l’immagine. Questo consente agli utenti di personalizzare ulteriormente il processo di condivisione, scegliendo l’app più adatta alle proprie esigenze.

Disponibilità e rollout

L’aggiornamento che introduce il nuovo foglio di condivisione è disponibile nella versione 5.65 di Google Foto, attualmente disponibile sui dispositivi Pixel con Android 14. Il rollout però sembra procedere in modo graduale, con alcuni dispositivi Pixel che hanno già accesso alla nuova funzionalità. Mentre altri potrebbero dover attendere ancora un po’ prima di poter usufruire di essa.

Insomma, il nuovo foglio di condivisione di Google Foto promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti gestiscono e condividono le proprie immagini.

Questa nuova funzionalità si preannuncia come un importante passo avanti nell’evoluzione della piattaforma di condivisione di Google.

Resta da vedere come verrà accolto dagli utenti e quanto velocemente sarà reso disponibile su tutti i dispositivi supportati.