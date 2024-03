I dispositivi digitali sono ormai nostri fedeli compagni d’avventura. Grazie a smartphone e PC portatili abbiamo la possibilità di essere costantemente collegati ad una rete internet e sfruttarne le potenzialità ovunque siamo. Strumenti tanto importanti necessitano di una manutenzione continua per impedire che il loro funzionamento possa essere compromesso.

Trascurare le pratiche giuste per la manutenzione può portare a gravi problemi che possono comprometterne il funzionamento ottimale.

Come tutelare i propri PC

In particolare, prendersi cura dei propri PC portatili è fondamentale, ancor più quando questi dispositivi vengono utilizzati per lavoro. La loro cura deve comprendere la manutenzione della superficie esterna così come della gestione dei file digitali. Ma non è tutto. Infatti, non bisogna dimenticare l’importanza di uno dei componenti più importanti dei computer: la loro batteria.

Un PC portatile, per offrire prestazioni elevate e veloci ha bisogno di una batteria adatta che possa garantire la longevità del dispositivo. Prendersi buona cura di questo componente può fare la differenza. Per preservare la salute del proprio portatile è fondamentale ottimizzare la durata della batteria. Questo processo non si basa solo su software aggiornati o sulla scelta di antivirus funzionali. C’è una pratica, poco nota a molti utenti, che può fare la differenza.

Il punto di partenza è una buona gestione dei cicli di lavoro e di riposo del proprio PC. Come? Un errore comune, ma noto a pochi, è quello di lasciare il computer in modalità standby per troppo tempo. Suddetta modalità è molto comoda, perché permette di iniziare a lavora appena si apre il PC senza dover attendere troppo, può avere ripercussioni negative sul funzionamento della batteria e di conseguenza sull’efficienza del computer.

In modalità standby il dispositivo continua a consumare energia e questo porta ad un utilizzo non necessario della batteria, sottoponendo il computer ad uno sforzo eccessivo ed inutile. L’accumulo di energia, e di calore, può danneggiare diverse componenti. Optare per lo spegnimento, invece, permette al dispositivo di riposare mentre vengono avviati processi di manutenzione del sistema e autodiagnosi, fondamentali per il corretto funzionamento del PC.