Avete mai sognato di pilotare un drone? Con Alibaba potreste riuscire a farlo. Ha infatti reso disponibile un drone progettato per trasportare un passeggero, al modico prezzo di 39.000$. Ora sta a voi a decidere se spendere o meno questa cifra e correre il rischio.

Questo drone, è stato sviluppato da un team di ingegneri di Guangdong, in Cina. Si distingue per le sue dimensioni, e rappresenta una novità nel settore dell’aviazione privata. L’idea di base è semplice: se un drone può sollevare pesi pesanti, perché non ingrandirlo ulteriormente per trasportare esseri umani?

Il nuovo drone di Alibaba

Il drone della Zhuai Aviation è esattamente questo: un drone ingrandito per ospitare una sedia per il pilota, con una capacità massima di 100 chilogrammi. Tuttavia, la domanda chiave rimane: siete abbastanza coraggiosi da volare su di esso?

Molti veicoli elettrici stravaganti offerti su Alibaba sembrano innocui o, al massimo, truffe evidenti, ma questo drone solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza.

Pesante oltre 220 kg, con un soffitto operativo di 120 metri e una velocità operativa di 10 m/s, sebbene possa sembrare impressionante sulla carta, le potenziali problematiche di sicurezza sono elevate, così come le conseguenze di un malfunzionamento potenzialmente pericoloso.

Il drone è controllato tramite telecomando, non dispone di controlli di bordo e ha un tempo di volo massimo di 30 minuti. Inoltre, mancano specifiche tecniche dettagliate che descrivono il funzionamento di questo particolare velivolo.

Sfida o pericolo?

Proposto come “Large 75-100kg payload heavy lifting drone for delivery in logistics industry” (letteralmente drone per trasporto pesante per la logistica), sembra essere un tentativo di riadattare un drone da carico, mirando a utenti meno esperti.

Pertanto, nonostante l’entusiasmo per questa invenzione, ci sono sicuramente opzioni migliori e più sicure per investire quasi 40.000 $.