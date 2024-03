Kena Mobile propone un’offerta davvero esclusiva per tutti i suoi clienti: la possibilità di ricevere in omaggio ben 50 Giga in più!

Kena Mobile è un operatore telefonico virtuale che si distingue per la trasparenza delle sue offerte e la convenienza dei suoi piani tariffari. Si tratta di un gestore che si appoggia sulla rete di TIM per fornire dei servizi ai propri clienti, e dal 2016, anno del suo lancio, a oggi ha riscosso un grande successo.

L’offerta dei 50 Giga in omaggio è stata lanciata dall’operatore, per la prima volta, nel 2022 per poi essere prolungata e successivamente arrestata. Adesso Kena Mobile ha deciso di fare un regalo enorme ai clienti prolungandola fino al 10 Giugno 2024.

Kena Mobile, tutto quello che c’è da sapere sull’offerta

La promozione che offre la possibilità di avere in omaggio 50 Giga gratis in più sulla tua tariffa è attiva su tutte le offerte con un costo superiore ai 5 euro al mese, mentre non è attivabile per i clienti che hanno sottoscritto Kena TIMVISION. Per tutti gli altri è possibile attivarla in pochi semplici passi, scegliendo come metodo di pagamento la ricarica automatica.

La ricarica automatica come metodo di pagamento può essere impostata direttamente alla sottoscrizione dell’offerta oppure dopo recandosi sull’applicazione o sul sito di Kena Mobile.

Quindi attivando la ricarica automatica sulla propria offerta sarà possibile usufruire del traffico internet previsto per quella promozione e in più si avranno 50 Giga gratis al mese sul territorio nazionale, di cui 10 GB possono essere anche utilizzati in Unione Europea.

Quali sono le offerte migliori da attivare?

Tra le migliori offerte di Kena Mobile troviamo minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di internet a soli 5,99 euro al mese oppure minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB di internet a 6,99 euro al mese. Infine, un’altra promo interessante è quella che prevede minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di internet a 7,99 euro al mese.

Non perdere questa incredibile offerta di Kena Mobile e attiva la ricarica automatica per ottenere in omaggio 50 Giga.