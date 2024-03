Smartphone bloccato prima che tu lo possa accendere? Ecco che fare

Gli smartphone sono diventati con gli anni dispositivi sempre più tecnologici, precisi, sofisticati tanto da pensare, alcune volte, che siano perfetti. Nessuna cosa è però perfetta e anche questi device possono incorrere in problemi che ne manomettono il corretto funzionamento, facendoci perdere la testa. Una delle situazioni più frustranti e ricorrenti è quello che nel gergo gli esperti chiamano “boot loop“. Il “boot loop”, per spiegarci, è quando il telefono resta bloccato durante di accensione, con la rotella che gira all’infinito senza mai avviarsi.

Se non si sa come fare, il boot loop può essere una vera rogna, soprattutto se non si è proprio esperti di manutenzione tecnologica. Esistono però dei trucchetti che chiunque può essere in grado di applicare sul proprio smartphone, senza dover chiedere aiuto, pagare riparazioni o per la disperazione comprare un nuovo device.

Come risolvere il boot loop e sbloccare lo smartphone

Come prima cosa, bisogna capire quale siano state le cause scatenanti del boot loop sul nostro smartphone. Queste possono essere dovute all’aggiornamento del sistema operativo, ad alcune app danneggiate istallate, agli attacchi malware (sperando proprio di no) e ai danni al dispositivo nel caso sia caduto o sia entrato in contatto con dell’acqua.

Una soluzione semplice è il reset della batteria, ma solo se il telefono dispone di una batteria rimovibile, cosa alquanto rara negli smartphone moderni. In questo caso bisogna rimuoverla e riattaccarla in modo da non perdere i dati salvati sul cellulare. E se lo smartphone non permette questa possibilità? Si può utilizzare un software specializzato come DroidKit, progettato proprio per risolvere il boot loop e ripristinare il funzionamento del dispositivo assicurando che ogni info su esso salvata resti intatta.

Per utilizzare DroidKit è sufficiente scaricare, installare il software sul proprio computer e collegare lo smartphone. Una volta collegato, basta selezionare la modalità “Riparazione Sistema” e si verrà guidati per eseguire la diagnosi e la successiva riparazione. attraverso il processo di diagnosi e riparazione. DroidKit utilizza pacchetti firmware ufficiali per ripristinare le funzionalità dello smartphone in modo da garantire sicurezza agli utenti, quindi potete star tranquilli. Unica pecca: è adatto solo ai dispositivi Samsung, ma funziona con quasi tutte le versioni di Android.