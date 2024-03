Iliad, ancora POCHI giorni per le FLASH fino a 200 GB in 5G

Il mese di marzo è stato emblematico per Iliad in quanto il gestore è riuscito a dare una grande impronta al mondo della telefonia. Impressa in maniera profonda, quest’ultima è stata data soprattutto dalle due offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale che stanno raccogliendo tantissimi utenti.

In primo luogo c’è da precisare che mai prima d’ora due offerte Flash sono state disponibili insieme sul sito ufficiale di Iliad. Si tratta della prima volta, di una situazione inedita che comporta solo benefici al celebre gestore. In basso si può trovare il resoconto generale con tutte le informazioni necessarie per capire la situazione.

Iliad, le due Flash sono ancora disponibili: cosa includono e quando scadono

Dopo aver visto la concorrenza mettere sul piatto le migliori proposte, Iliad non ha voluto assistere inerme ed ha prorogato la sua Flash in vigore da febbraio, concedendogli una spalla: la Flash 150.

Alla 200 dunque si aggiunge la soluzione più piccola e meno costosa, ma ugualmente al di sopra delle altre offerte concorrenti.

Partendo dal presupposto che entrambe le offerte una volta sottoscritte durano per sempre allo stesso prezzo sebbene scadono tra poco, ecco quali sono i contenuti.

Partendo dalla più piccola, ovvero la Flash 150 ufficializzata all’inizio di marzo, gli utenti possono beneficiare di chiamate e messaggi senza limiti verso tutti. Chiaramente ci sono anche 150 giga per navigare sul web utilizzando la rete 4G senza limiti. Il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre mentre quello di attivazione corrisponde a 9,99 € da versare una tantum.

La seconda, quella più importante, costa 9,99 € al mese ed offre gli stessi minuti e messaggi senza limiti. Il cambiamento avviene con i giga, che sono 200 in 5G. Anche qui il costo di attivazione è uguale all’offerta precedente ma c’è un beneficio in più per chi la sottoscrive: si può avere uno sconto sulla fibra ottica, oltre al 5G gratis.