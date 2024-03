Iliad: le nuove FLASH fino a 200 GB con un REGALO unico

È Iliad il gestore del momento un po’ come è accaduto sempre durante gli ultimi anni. La sua volontà di stupire la fa da padrona.

Questo provider negli ultimi anni ha dato grande prova di maturità continuando a proporre sempre offerte vantaggiose. Non c’è mai stato un momento di flessione e lo si vede direttamente dal sito ufficiale, dove quando mancano le offerte di punta, ce ne sono sempre alcune pronte a sopperire. Gli utenti infatti possono avere questa volta qualcosa di unico ed inimitabile, in grado di aumentare le facoltà delle offerte scelte, beneficiando della qualità di Iliad.

A testimoniare, come sempre, sono i contenuti delle due offerte Flash, molto simili tra loro ma anche diverse per via del prezzo. Sia la prima che la seconda mettono a disposizione minuti e messaggi verso tutti con dei giga per navigare sul web. Se la prima delle due offerte doveva scomparire a fine marzo ed è stata prorogata, la seconda è stata ufficializzata poco dopo. Risultato? Sono le migliori in assoluto in tutto il mondo della telefonia mobile.

Iliad promuove le sue offerte fino a 200 giga, ecco le migliori due del momento

Iliad sta continuando a promuovere la sua gamma Flash, come si può ben vedere dal sito ufficiale. Il gestore vuole fare quanti più nuovi utenti possibili in questo periodo e ci sta riuscendo alla grande siccome le promo stanno portando buoni risultati.

Partendo dalla prima, ovvero Flash 200, al suo interno c’è il massimo. Con un prezzo di 9,99 € al mese per sempre, gli utenti possono portarsi minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 200 giga in 5G.

La seconda offerta segue più o meno questa linea ma offre qualche contenuto in meno. La Flash 150 permette di avere ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga in 4G al prezzo di 7,99 € al mese per sempre.