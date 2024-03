Il frullatore ad immersione è uno strumento a dir poco essenziale in cucina, un piccolo elettrodomestico che, a conti fatti almeno, costa veramente poco, ma che offre la possibilità di godere di una versatilità quasi unica nel proprio genere. Tra i tanti dispositivi in promozione su Amazon troviamo anche il frullatore Braun, proposto oggi con una riduzione del 44% sul listino originario.

Il modello è precisamente MQ10.001PWH, realizzato quasi interamente in plastica, ha una colorazione bianca con un piccolo pulsante in gomma nella parte superiore, perfetto per garantire la migliore impugnatura all’utilizzatore finale. In confezione, per una versatilità di utilizzo maggiore, si trova anche un bicchiere graduato dalla capacità di circa 600ml. Le funzionalità, essendo comunque un prodotto estremamente economico, sono limitate, ed allo stesso tempo grazie al sistema EasyTwist è facile cambiare rapidamente l’accessorio, senza sporcarsi o dovendo attendere tempistiche troppo lunghe.

Braun: il frullatore ad immersione è super economico

Acquistare il frullatore ad immersione di casa Braun richiede tutto che un esborso particolarmente elevato. In altre parole il suo prezzo consigliato è di 31,90 euro, spesa più che bilanciata rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ma per avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto, Amazon ha deciso di compiere un altro sforzo, applicando una riduzione del 44%, per arrivare così a poter spendere solamente 17,90 euro per il suo acquisto a questo link.

Il prodotto ha dimensioni generalmente allineate con gli altri modelli in commercio, raggiungendo 6 x 23 x 34 centimetri, come vi abbiamo anticipato è monovelocità, ciò ci porta a dire che questa non potrà essere variata in fase di utilizzo, integrando ad ogni modo una buona dose di tecnologia: PowerBell per la miscelazione a mano, SplashControl, per riuscire a fermare gli schizzi, evitando fuoriuscite nella preparazione di zuppe o smoothie.