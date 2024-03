Continua il progresso del mercato elettrico nel settore automobilistico. Per sostenere tale crescita le case di produzione cercano di adattarsi richiedendo il sostegno delle nuove tecnologie. Tesla, uno dei colossi del settore, ha deciso di adottare una nuova modalità di ricarica per i suoi veicoli con lo scopo di facilitarne l’utilizzo e quindi la diffusione.

La novità è visibile nel Manuale di servizio di Tesla e sembra aver scatenato un certo entusiasmo in tutto il settore. Molte altre aziende hanno dichiarato di ritenersi concordi con i possibili benefici offerti da questa tecnologia e che presto potrebbero iniziare a lavorare a propria volta per introdurla.

Tesla propone la ricarica wireless per i suoi veicoli

Tutto sembra essere partito quando la casa automobilistica di Elon Musk ha deciso di acquistare la startup Wiferion che si occupa proprio di questa tecnologia. Successivamente la casa americana ha rivenduto l’azienda, mantenendo però i suoi ingegneri per poter portare avanti progetti interni relativi allo sviluppo della ricarica wireless.

E non è tutto. Tesla ha anche confermato apertamente la sua intenzione di lavorare concretamente allo sviluppo di questo tipo di ricarica per i suoi veicoli. A conferma di ciò Franz von Holzhausen, capo progettista, e Lars Moravy, vicepresidente dell’ingegneria dei veicoli, hanno dichiarato in varie occasioni che Tesla sta lavorando al perfezionamento della ricarica wireless. Questi ultimi sviluppi hanno reso evidente la possibilità di un rilascio non troppo lontano nel tempo.

Il già citato Manuale di servizio ha poi confermato l’arrivo della tecnologia, come evidenziato da un fan in un post sulla piattaforma di microblogging X. Secondo quanto viene evidenziato, sembra che nel manuale del Cybertruck di Tesla venga espressamente menzionata la ricarica wireless. Secondo queste indiscrezioni è possibile ipotizzare che il pickup elettrico sarà il primo modello che potrà beneficiare di questa tecnologia non appena verrà rilasciata ufficialmente. Se questo fosse vero, è probabile che nei prossimi mesi arriverà l’annuncio ufficiale da parte di Tesla.