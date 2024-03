Per facilitare il processo di identificazione dei cittadini italiani, è stata introdotta la carta d’identità elettronica. Allo stesso tempo favorisce la digitalizzazione dei servizi nazionali. Inoltre, con la carta elettronica è possibile accedere ai servizi online PA. Attualmente, sono circa 43 milioni i cittadini italiani muniti di CIE dati che dimostrano la propensione alla modernizzazione adottata dal nostro governo.

Utilizzare la propria carta d’identità elettronica con un’app

Approfittando di un contesto tanto favorevole, si sta lavorando per facilitare ulteriormente l’accesso ai servizi online. A tal proposito si sta lavorando alla diffusione di una nuova app, correlata alla CIE, che fornirà agli utenti la possibilità di risolvere con semplicità alcune problematiche riscontrate. Inoltre, sembra che quest’app abbia lo scopo di favorire il graduale passaggio all’IT Wallet europeo che nel giro di pochi anni sostituirà lo SPID.

L’applicazione si chiama CieID ed è già stata realizzata da un po’, anche se il Governo ha preferito aspettare la realizzazione di una campagna di comunicazione apposita per presentarla al pubblico. La campagna in questione ha lo scopo di spiegare come l’utilizzo simultaneo della CIE e di quest’app possano migliorare la vita quotidiana di tutti i cittadini italiani. Ma qual è l’obiettivo dell’app CieID? Grazie all’app in questione tutti gli utenti avranno la possibilità di accedere a tutti i servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni in Italia. Per farlo basterà usare la propria carta d’identità elettronica (CIE 3.0).

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, si è occupato della campagna e della sua diffusione televisiva, iniziata lo scorso 19 marzo. Questo sistema promette di essere ancor più sicuro dello SPID e non comporta alcun costo per i cittadini. Anzi, per i servizi a pagamento, l’app fornirà la possibilità di accedere a costi inferiori.

Ad oggi, sono moltissimi gli enti che permettono di accedere ai propri servizi tramite la carta d’identità elettronica. L’Inps, l’Agenzia delle Entrate, scuole e Comuni sono solo alcune di queste. Ulteriore dettaglio che permette di comprendere il grado di sicurezza dell’intero sistema che preparerà gli utenti all’arrivo dell’IT Wallet.