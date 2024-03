I gesti tradizionali legati alla festa di compleanno, come soffiare sulle candeline della torta, possono sembrare innocui, ma una recente ricerca del Journal of Food Research suggerisce che dovremmo riconsiderarli, specialmente se siamo attenti alla nostra igiene personale.

Secondo lo studio, soffiare sulle candeline può diffondere batteri presenti sulla superficie delle candele direttamente sulla torta. Questi batteri, sebbene di solito non dannosi, possono ancora rappresentare un rischio per la salute, specialmente per le persone con un sistema immunitario compromesso.

Soffiare sulle candeline: perché non andrebbe fatto?

La ricerca ha dimostrato che il numero di batteri sulla torta può aumentare fino al 1400% dopo che le candeline vengono spente, soprattutto se la torta è coperta di sostanze grasse come glassa o panna. Questo aumento della popolazione batterica può creare un ambiente più favorevole alla crescita dei batteri e potenzialmente aumentare il rischio di trasmissione di malattie.

Inoltre, durante la pandemia di Covid-19, i medici hanno sconsigliato raduni e feste proprio a causa del rischio di trasmissione del virus attraverso il cibo condiviso. Anche se si prendono precauzioni per mantenere una distanza di sicurezza e praticare l’igiene delle mani, il contatto con le superfici contaminate può ancora rappresentare un rischio.

Ma non sono solo le torte a essere un terreno fertile per i batteri. Anche i bicchieri e le borracce possono ospitare un numero significativo di microrganismi, soprattutto se non vengono puliti regolarmente e correttamente.

Pertanto, è importante essere consapevoli dei rischi per la salute associati alle pratiche comuni durante le feste di compleanno e adottare misure per ridurre la diffusione di batteri e germi. Potrebbe essere utile considerare alternative creative per celebrare senza compromettere la sicurezza e l’igiene. Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili, cosicché potrete scoprire tante piccole curiosità legate alla tematica principale del nostro articolo.