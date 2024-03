Apple batte l'azienda Coreana Samsung anche in casa

Nel mondo della tecnologia moderna gli scontri tra le case produttrici sono ormai quasi all’ordine del giorno. Infatti i due colossi tecnologici più grandi del mondo continuano a sferrarsi colpi senza tregua. Nell’ultimo periodo Samsung sembra essere avvantaggiata rispetto ad Apple, ma adesso arriva il bello; sembra anche che la Grande Mela si stia aggiudicando sempre di più il mercato che un tempo era controllato da Samsung.

Come detto prima, il mercato principale di Samsung si è andato a modificare. Si parla proprio della Corea del Sud, paese natale di Samsung, che nell’ultimo periodo sta registrando dei dati sempre più preoccupanti. Questa notizia è molto importante perché si va a sommare ad un ampio panorama globale, con Apple che domina anche lì dove Samsung gioca in casa.

Uno dei dati che farebbe sembrare Apple in vantaggio è l’incremento delle vendite del 41,9%, registrato con l’iPhone 15. Ciò gioca un punto a favore, dimostrando il repentino cambio degli utenti che decidono di passare alla Mela, un passaggio che Samsung non potrà ignorare.

Apple si sta giudicando anche i campi dove prima Samsung era favorita

Grazie alla fedeltà di molti utenti sul marchio Coreano, prima Samsung si poteva adagiare sugli allori grazie ai consumatori del suo paese. Infatti l’azienda arrivò anche a rappresentare ben il 66% delle quote di mercato degli smartphone nel suo paese. Purtroppo però l’ultimo anno è stato traumatico perché hanno assistito ad un importante cambiamento. IPhone infatti ha registrato numeri importantissimi sui consumatori non solo in Corea del Sud, ma anche nel mercato asiatico.

Secondo i dati della International Data Corporation (IDC), Apple ha venduto 8 milioni di unità in più rispetto a Samsung nel 2023, conquistando il 20,1% della quota di mercato globale degli smartphone. Numeri che dovrebbero far riflettere Samsung su un cambio di rotta. Ad oggi l’azienda coreana detiene il 19,4% della quota di mercato.

Ma da cosa arriva questo inaspettato cambiamento? Come primo fatto bisogna tenere conto della concorrenza nel mondo Android. Marchi come Google Pixel, Huawei, Xiaomi, ecc… offrono dispositivi molto validi ai modelli classici di Samsung, con prezzi delle volte quasi stracciati.

Da non sottovalutare anche la controparte Apple, soprattutto perché sta colmando sempre di più il divario tecnologico tra i diversi sistemi operativi. Tutto grazie anche alla nuova caratteristica della porta USB-C.