A quanto pare, sta per arrivare un nuovo smartphone di fascia media a marchio Poco. Si tratta del prossimo Poco C61 ed è stato il protagonista degli ultimi rumors e indiscrezioni. In particolare, in queste ore l’azienda ha pubblicato in rete svariati teaser con cui ha rivelato non solo la data del debutto ufficiale sul mercato, ma anche alcune delle sue caratteristiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Il sotto brand di Xiaomi sta per annunciare il nuovo Poco C61

Fra pochissime ore vedremo arrivare in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone Poco. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Poco C61 e in queste ore l’azienda ha rivelato la data del debutto ufficiale. In particolare, il nuovo device di Poco sarà annunciata a breve, ovvero durante un evento dedicato che si terrà domani 26 marzo 2024.

Dai numerosi teaser pubblicati in rete, possiamo poi inoltre avere una conferma del suo design. In particolare, il nuovo mid-range sarà caratterizzato da un design diverso rispetto a quanto abbiamo visto finora in casa Poco. Sulla parte posteriore sarà infatti presente un grande modulo fotografico di forma circolare. Al suo interno troveranno posto alcuni sensori fotografici ed un flash LED.

Sappiamo inoltre che sul fronte sarà presente un ampio display con un notch a goccia centrale e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Il pannello sarà molto probabilmente un IPS LCD, mentre la risoluzione sarà pari ad HD+. Sappiamo poi che l’autonomia sarà decisamente alta, grazie alla presenza di una batteria molto capiente di 6000 mah. Il prezzo di vendita, poi, dovrebbe aggirarsi attorno ai 90 euro al cambio attuale, almeno stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete in queste settimane.

Ricordiamo comunque che, secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Poco C61 dovrebbe essere una versione re-branded dello scorso Redmi A3.