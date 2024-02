Il produttore tech Xiaomi ha finalmente deciso di portare in veste ufficiale sul mercato indiano il suo nuovo smartphone di fascia medio-bassa a marchio Redmi. Si tratta del nuovo Xiaomi Redmi A3 e di quest’ultimo ne abbiamo parlato ampiamente nel corso delle scorse settimane. Tutti i rumors e le indiscrezioni emerse fino ad oggi sono state prevalentemente confermate. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi annuncia in veste ufficiale il nuovo smartphone entry-level Xiaomi Redmi A3

Il produttore tech Xiaomi amplia ancora la sua gamma di smartphone con il nuovo entry-level Xiaomi Redmi A3. Come già detto in apertura, in queste settimane ne abbiamo sentito parlare molto ma ora abbiamo finalmente l’ufficialità dell’azienda. In particolare, il nuovo entry-level a marchio Redmi presenta un design piuttosto modello, con una backcover con rifinitura in similpelle e con un modulo fotografico di forma circolare.

Sul fronte lo smartphone è occupato da un display da 6.71 pollici di diagonale in risoluzione HD+. Si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD con un piccolo notch a goccia centrale e con una frequenza di aggiornamento che arriva ai 90Hz. È poi presente un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 3, mentre il sensore biometrico per lo sblocco è collocato lateralmente sul tasto di accensione e spegnimento.

Dal punto di vista prestazionale, a bordo del nuovo device troviamo un soc di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Helio G36 e quest’ultimo è supportato da tagli di memoria comprendenti 3, 4 o 6 GB di memoria RAM. Come sistema operativo troviamo Android 14 e, rispetto ai precedenti modelli, questa volta non si tratta della GO Edition. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah ricaricabile tramite una porta di ricarica USB Type C con una velocità massima pari a 10W.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo entry-level Xiaomi Redmi A3 sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano nelle colorazioni Olive Green, Midnight Black e Lake Blue ad un prezzo di partenza di circa 82 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati su un possibile arrivo anche per il mercato italiano.