Per gli amanti degli smartwatch, siamo lieti di presentarvi il Huawei Band 8, attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo molto basso mai visto prima. Il dispositivo si distingue dai competitor, per il suo design leggero e sottile, con il suo display AMOLED senza bordi conferisce un tocco di eleganza e raffinatezza al polso. Grazie alla sua estrema leggerezza quasi impercettibile, durante le vostre giornate vi scorderete persino di indossarlo. Ovviamente queste caratteristiche non compromettono in alcun modo le sue funzionalità che, al contrario, potremmo definire a dir poco all’avanguardia. Il Band 8 è compatibile con ogni sistema operativo, sia Android che iOS. Ciò garantisce un’integrazione perfetta con qualsiasi modello di smartphone. Infatti, grazie all’app HUAWEI Health, potrete sincronizzare tutti i vostri dati e attività con estrema facilità.

Smartwatch Huawei e il monitoraggio scientifico del sonno

Questo smartwatch grazie al sistema TruSleep 3.0, si occupa di effettuare un monitoraggio scientifico del sonno, tracciando ogni fase del vostro riposo con accuratezza, così da fornirvi strumenti e suggerimenti utili per migliorarne la qualità o evidenziare qualche anomalia. Ma non è tutto, con migliaia di Watch Faces disponibili tramite l’app dedicata, avrete anche la possibilità di personalizzare il vostro dispositivo con quadranti unici o creare un display sempre attivo (AOD) che si adatti ad ogni tipo di stile e personalità.

Per quanto riguarda l’autonomia di carica, il Band 8 dispone di una batteria in grado di durare fino a 2 settimane, con un utilizzo regolare e quotidiano. E’ possibile raggiungere la totale in soli 45 minuti per un’esperienza continua e senza interruzioni. Anche in caso di necessità, metterlo in carica per soli 5 minuti fà la differenza, garantendo due giorni interi di autonomia. In più, potrete contare su oltre 100 modalità diverse di allenamento tra cui scegliere per ogni esigenza. Il dispositivo è infatti in grado di riconoscere se state correndo, camminando o nuotando, ed in maniera totalmente autonoma. Tutto ciò di cui avete bisogno per migliorare le vostre prestazioni e benessere generale, grazie al monitoraggio continuo della frequenza cardiaca durante l’attività fisica e alla tecnologia avanzata TruSeen 5.0 che monitora anche il livello di ossigeno nel sangue.

Insomma, il Huawei Band 8 si presenta come un compagno affidabile, esperto di salute e alla portata di polso. Monitorando continuamente il vostro stato di benessere generale offrendo consigli utili per esercizi di allenamento e respirazione, riuscirete non solo a gestire meglio lo stress, ma anche a monitorare costantemente tutte le vostre prestazioni corporee in modo semplice ed efficace. Disponibile su Amazon con uno sconto del 13%, non perdete l’opportunità di aggiungere questo straordinario smartwatch alla vostra routine quotidiana, e per il piccolo prezzo di soli 39 euro.