Iliad Flash 200, l'offerta che REGALA il 5G non è sola

Non c’erano dubbi sul fatto che Iliad si abbattesse prepotentemente sulla concorrenza dopo aver visto il lancio di nuove offerte. Il gestore è sceso in campo con i suoi uomini migliori che in questo caso sono rappresentati dalle due offerte Flash.

L’obiettivo è quello di recuperare utenti e lo si può fare solo introducendo dei prezzi molto bassi che possano eguagliare quanto fatto dagli altri operatori. Iliad è riuscito in questo intento e lo testimoniano proprio le due Flash attualmente disponibili sul sito web con tutti i contenuti inclusi. Qualità, quantità e dunque anche molta convenienza: sono questi i canoni fondamentali su cui si sviluppano le soluzioni made in Iliad.

Iliad: le due offerte del momento sono sicuramente le Flash, ecco la 150 e la 200

Partendo con la prima offerta, quella prorogata ufficialmente e che doveva scadere il 29 febbraio, ecco la Flash 200 in tutto il suo splendore. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti ma il vero punto di forza sta nei 200 giga in rete 5G. Il prezzo è di soli 9,99 € al mese per sempre con il costo di attivazione che è analogo ma da pagare una tantum.

La seconda offerta ripercorrere un po’ le orme della prima, ma con qualche contenuto in meno e con una qualità di rete leggermente più bassa. La Flash 150 irrompe sul mercato telefonico mobile con minuti ed SMS senza limiti verso tutti e anche con 150 giga in rete 4G per navigare. Il prezzo mensile è di 7,99 € al mese per sempre con il costo di attivazione di 9,99 € una tantum come nel caso dell’offerta precedente.

Chiaramente solo una delle due offerte, come spiegato, possiede il 5G. Questo significa che gli utenti in possesso di uno smartphone con tale possibilità potranno sfruttare il massimo della velocità per sempre senza pagare costi aggiuntivi.