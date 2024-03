Un elemento imprescindibile per la sicurezza dei nostri smartphone è senza alcun dubbio il blocco schermo, quest’ultimo infatti impedisce l’uso non autorizzato del dispositivo ad estranei ed è l’unica nonché principale barriera da accessi dannosi a tutta la nostra vita digitale.

Impostare un blocco schermo efficace è dunque necessario per tenere elevata la protezione e impedire l’accesso facile, ovviamente ricordare la sequenza o il codice è essenziale, anche in caso di autenticazione biometrica dal momento che ogni tanto molti device chiedono ugualmente il codice di sblocco per ragioni di sicurezza.

E se dimentichiamo il codice ? Se non lo avete appuntato da nessuna parte il problema diventa importante, ciò non toglie però che una soluzione sia per Android che per iOS è possibile, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Come sbloccare iOS e Android

Nel caso stiate usando iOS, ecco i possibili step da tentare per riuscire a sbloccare l’iPhone:

Trova il mio iPhone:

Vai su iCloud.com e accedi usando il tuo l’ID Apple

Seleziona “Trova il mio iPhone” e inserisci di nuovo il tuo l’ID Apple

Seleziona “Tutti i dispositivi” e poi seleziona il tuo iPhone

Clicca su “Inizializza l’iPhone” per ripristinarlo

Configura l’iPhone usando il tuo ID Apple.

(NOTA: Perderai tutti i dati non salvati nel Cloud o su una chiavetta USB)

2. Ripristino tramite iTunes:

Collega l’iPhone al PC con un cavo USB

Apri iTunes dal tuo PC e clicca sulla voce “Dispositivo”

Clicca sulla voce “Riepilogo”, dopodiché seleziona “Ripristina”

Segui le istruzioni sullo schermo.

(NOTA: Questo metodo salva i dati prima del ripristino)

Se invece state usando Android la procedura da seguire è la seguente:

Trova il mio dispositivo:

Vai sul sito: https://myaccount.google.com/intro/find-your-phone?hl=it o scarica l’apposita app sul PC

Accedi usando il tuo account Google

Vai sulla voce “Gestione Dispositivi” e seleziona “Resetta dispositivo”

Il telefono sarà inizializzato e riportato alle condizioni di fabbrica, così facendo tutti i dati andranno perduti.

2. Reset del telefono: (wipes)