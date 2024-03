Oppo è una delle realtà di maggiore successo, per quanto riguarda la tecnologia mobile, per questo motivo oggi ci ritroviamo a parlare di uno smartphone che tanti vorrebbero acquistare, e che finalmente risulta essere maggiormente accessibile ai più. E’ l’Oppo A38, in vendita su Amazon con una riduzione del 41% sul listino originario.

Il prodotto gode di un display da 6,56 pollici di diagonale, con refresh rate a 90Hz, si tratta di un IPS LCD che ha risoluzione HD+ (non elevatissima, ma comunque mitigata dalla fluidità superiore al normale). La batteria è un componente da 5000mAh, che offre una buona autonomia ed il supporto alla ricarica rapida, mentre la configurazione con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), risulta essere appena sufficiente per garantire un buon utilizzo quotidiano del prodotto stesso.

Oppo: un’offerta imperdibile sullo smartphone

Lo smartphone di casa oppo è in super promozione per pochi giorni su Amazon, avete davvero la possibilità di risparmiare molto più del previsto, in questo modo potrete raggiungere uno sconto del 41% sul valore originario di 219 euro, riuscendo così a spendere solamente 129 euro per l’acquisto di un eccellente dispositivo mobile. Eccovi il link.

Il comparto fotografico è composto da due sensori differenti, tra cui troviamo un principale da 50 megapixel, che permette di realizzare scatti eccellenti nella maggior parte delle situazioni, ed un grandangolare che amplia notevolmente il campo visivo di ripresa e di scatto. All’interno della confezione gli utenti potranno trovare un caricatore da 33W, per sfruttare appieno la ricarica rapida del device, il cavo USB-C, ed anche la pellicola protettiva da posizionare direttamente sul display. La spedizione è gestita direttamente da Amazon, con consegna pressoché immediata a domicilio.