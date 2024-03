Lo spazzolino elettrico è uno strumento che molti dentisti consigliano direttamente ai propri pazienti, per riuscire a garantirsi una maggiore e migliore igiene dentale, prevenendo la formazione di carie o qualsivoglia problematica relativa. Sul mercato sono disponibili molteplici modelli di brand differenti, uno dei più quotati resta sicuramente Oral-B.

Nel corso della Feste delle Offerte di Primavera Amazon sono stati abbassati fortemente i prezzi di vendita, anche del modello Smart 4 4500 CrossAction, soluzione di fascia medio-bassa che può garantire ottime prestazioni, senza richiedere esborsi elevati. In confezione, oltre allo spazzolino e la sua testina, potete trovare una testina aggiuntiva, la custodia da viaggio per favorire il trasporto, un tubetto di dentifricio ed il comodissimo stand per il posizionamento su una superficie.

Oral-B: il costo dello spazzolino elettrico è ridotto

Il prezzo d’acquisto di uno spazzolino elettrico è tutt’altro che elevato, basta saper cogliere il momento giusto per effettuare l’ordine. In questi giorni infatti è possibile ricevere una riduzione del 62% sul valore originario, il quale comunque partiva da 129,98 euro, arrivando ad una spesa finale che non supera i 49,99 euro, portando l’utente verso uno sconto inedito ed esclusivo. Lo potete acquistare premendo qui.

All’interno del prodotto trova posto una batteria ricaricabile che permette l’utilizzo di oltre 2 settimane, prima di dover ricorrere al collegamento alla presa a muro. E’ presente un sensore di pressione che permette di proteggere le gengive durante lo spazzolamento, segnalando una eccessiva pressione che potrebbe essere, in un certo senso almeno, deleteria per il palato dell’utente finale. La consegna del prodotto avviene entro pochissimi giorni dall’acquisto, con la spedizione gestita da Amazon. Ricordiamo, ad ogni modo, che è prevista la garanzia della durata di 24 mesi, che coprirà ogni singolo difetto di fabbrica.