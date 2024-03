Il nuovo Xiaomi Redmi Note 12, disponibile nella variante Grigio Onyx, è un chiaro esempio di tecnologia avanzata a un prezzo assolutamente competitivo. Progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più pignoli, questo cellulare è la soluzione ideale per coloro che vogliono restare tecnologicamente al passo coi tempi, senza gravare troppo sul portafoglio. Ma andiamo per gradi.

Tra le caratteristiche principali di questo cellulare notiamo un display AMOLED da 6,67 pollici, che garantisce una risoluzione di 2400×1080 pixel. La sua frequenza di aggiornamento è pari a 120Hz, grazie a cui è possibile contare su una visualizzazione fluida e una risposta super reattiva. Parlando della “parte grafica, i colori appaiono vibranti e i neri profondi, per un’esperienza visiva altamente coinvolgente. Un mondo completamente nuovo per godere appieno dei propri programmi preferiti.

È al processore Snapdragon però, a cui dobbiamo gran parte del lavoro. Qust’ultimo, assicura prestazioni potenti e all’avanguardia in qualsiasi situazione. La memoria interna presenta uno spazio di archiviazione di 256GB e una RAM da 8 GB, ciò favorisce il salvataggio di una grande quantità di immagini e video in HD, oltre alla gestione ottimale anche delle applicazioni più pesanti. In più, con la batteria da 5000 mAh, il dispositivo dispone di un forte livello di autonomia. Dite addio alle ricariche frequenti, il vostro nuovo smartphone sarà in grado di durare, con uso regolare, anche più di un solo giorno. Senza dover impostare il risparmio energetico avanzato.

Xiaomi Redmi Note 12 e la sua tripla fotocamera da 50 MP

Un altro punto di forza del Redmi Note 12 è il sistema a tripla fotocamera da 50 MP. Una struttura versatile che consente agli utenti di catturare ogni momento con una precisione straordinaria. Vi sono 3 tipi diversi di obiettivi: principale ultra-nitido; ultra-grandangolare e un macro dedicato. Grazie a cui è possibile esplorare nuovi orizzonti creativi e catturare dettagli sorprendenti da ogni angolazione.

La tecnologia di ricarica rapida da 33W, supportata da Mi-FC e MMT, consente di ripristinare rapidamente l’energia della batteria, riducendo al minimo i tempi di inattività. In più, la resistenza agli schizzi, all’acqua e alla polvere, grazie alla certificazione IP53 garantisce una maggiore durabilità e tranquillità nell’utilizzo quotidiano e prolungato del dispositvo. Per quanto riguarda il suo design, esso appare elegante e moderno ed è adatto a qualsiasi vostro stile. Insomma, questo cellulare, con un prezzo super scontato di 159.90 euro su Amazon, rappresenta un’opportunità imperdibile. Qualità e risparmio in un’unica soluzione.