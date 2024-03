Ricordate quando da bambini chiedevamo ai genitori di acquistare le uova di cioccolato per Pasqua e loro già ci facevano notare il costo non propriamente conveniente? Cari genitori, ve la siete cavata alla grande, dovreste vedere i prezzi di oggi! Le uova sono diventate un bene non abbordabile a tutti purtroppo, anche se esistono alternative con brand meno conosciuti per sopperire alle richieste di bambini e…adulti. Ora, grazie alla Festa di Primavera Amazon, anche le marche più famose, come la Lindt, sono ora acquistabili a costi fattibili superscontati.

Non c’è legge che bandisca agli adulti di voler il proprio uovo, di mangiare cioccolato e di essere contenti per la sorpresa. Ne esistono così tante alternative proprio per i più grandi a favorire questa teoria! A quale bambino piace l’uovo After Eight? Deve avere un palato particolare per apprezzare la combo cioccolato e menta. Ci sono poi le uova con il cioccolato fondente senza tracce di latte per le povere persone intolleranti al lattosio e persino quelle vegane oppure con le nocciole, al pistacchio e chi ne ha più ne metta. Insomma, se si pensa alla Pasqua si pensa al cibo e il cioccolato vince su tutto.

Quali uova di cioccolato ci propone Amazon in Offerta?

Tra le offerte Amazon al profumo di cioccolato non ci sono solo uova. Sullo store si può anche trovare il mai classico Gold Bunny al Latte con Quadrifogli della Lindt scontato 6,59€ o gli ovetti Lindor in versione mini con cui adornare la tavola con la loro irresistibile scioglivolezza.

Puntate alle uova vere, quelle grandi da spaccare con un pugno o aprire attentamente a metà? C’è il Caffarel al Cioccolato Fondente con Nocciole Intere, gusto classico ma intramontabile, al 20% di sconto o, per gli amanti del pistacchio, l’Uovo di Pasqua Cioccolato al Latte e Pistacchio della Lindt al 15%. Ne troverete tanti altri sulla pagina Amazon dedicata proprio alle offerte per Pasqua sulle uova andando su questo link.

Tutti meritano un po’ di cioccolato, approfittate delle promozioni Amazon. Le vostre feste diventeranno più sopportabili, la serotonina (ormone della felicità) salirà e non litigherete a tavola con i familiari. Solo vantaggi. Un appunto: gli incarti, a meno che non li conserviate per incartare regali in modo originale, smaltiteli in modo corretto, non gettate la plastica nell’indifferenziata!