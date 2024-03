Amazon: Ferro da stiro Imetec in PROMOZIONE al -20% di SCONTO

Quante volte lottiamo con le pieghe degli abiti, sperando di trovare una soluzione magica per rendere più piacevole il compito di stirare? Sfortunatamente, la magia non esiste, e stirare è sempre spiacevole, ma si può rendere il compito più veloce con il ferro da stiro giusto. Su Amazon, al momento, potresti acquistare in offerta il modello Imetec in sconto al 20%, che non solo occupa poco spazio ma che, grazie alla tecnologia a vapore, riesce a darti un buon risultato.

Questo ferro da stiro è anche leggero e maneggevole, non un macigno come tanti altri elettrodomestici dello stesso tipo, in modo da non farti stancare durante questo gravoso compito. Tramite la tecnologia Imetec Eco, inoltre, riduce i consumi energetici così, anche se impiegherai tre ore su una singola camicia, la tua bolletta non ne risentirà.

Ferro da stiro Imetec: vapore VS pieghe

Questo ferro da stiro possiede una potenza nell’erogazione del vapore come un vero e proprio colpo. Diciamo che lotta con una forza da 140 g per stendere anche le pieghe più difficili con facilità. La tecnologia 2X ZEROCALC con 2 livelli di protezione, poi, ti assicura che l’elettrodomestico duri anni per non acquistarne uno nuovo tra solo un mese. Il filtro con resina agisce sulle molecole d’acqua ed evita la formazione del calcare che solitamente ostruisce i fori e causa malfunzionamenti.

La piastra in acciaio inox permette una distribuzione uniforme del calore così da stirare ogni tipologia di tessuto, dal cotone alle fibre più artificiali, senza creare danni e ottenendo sempre un abito liscio e pronto per essere indossato. Attraverso una potenza di 2200 W e un serbatoio trasparente da 250 ml, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per stirare anche quella sedia piena di panni che ti osserva nell’angolo in una volta. La particolarità del ferro da stiro Imetec è che funziona anche in verticale, così da poter dare una sistemata diretta anche agli abiti appesi. Vuoi provare e scoprire se davvero renderà le cose più semplici? Acquistalo subito su Amazon e lo pagherai soltanto 27,99€!