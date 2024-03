I prodotti di casa Logitech sono a conti fatti tra i più richiesti e desiderati dal pubblico, proprio per la loro incredibile capacità nel riuscire a garantire prestazioni e qualità di livello superiore, a prezzi comunque non eccessivi. Il modello di cui vi vogliamo parlare è il Logitech M330 Silent Plus, un mouse wireless che risulta essere compatibile con la stragrande maggioranza dei notebook o prodotti attualmente disponibili in commercio.

Realizzato prevalentemente in plastica, presenta una colorazione nera che si inframezza tra l’essere opaca sulla maggior parte della superficie, con alcuni riflessi lucidi che gli conferiscono una maggiore eleganza. E’ presente un singolo LED di stato, sono assenti pulsanti personalizzabili di vario genere, con un click comunque sufficientemente silenzioso che non dovrebbe arrecare alcun fastidio alle persone che vi circondano.

Mouse Logitech in offerta: costa veramente poco oggi

Risparmiare con Amazon è sempre stato possibile, infatti anche oggi è previsto uno sconto del 50% sul valore originario di listino del modello in questione, che era pari a 47,99 euro, arrivando così a dover investire una cifra che non supera i 23,99 euro. L’acquisto può essere completato qui, è prevista la spedizione a domicilio gestita direttamente da Amazon, con consegna in tempi molto brevi.

Tra le specifiche tecniche di maggior rilievo dello stesso prodotto, possiamo annoverare il tracciamento ottico a 1000 DPI, per una maggiore precisione in ogni singolo movimento e spostamento, anche ad esempio su superfici non propriamente idonee all’utilizzo del mouse, una batteria che dovrebbe garantire una autonomia di circa 2 anni (ricordiamo che vanno utilizzate le pile, non è ricaricabile), in ultimo la sua piena compatibilità con tutti i sistemi operativi. Essendo un mouse wireless, basterà inserire il dongle USB in ogni porta, per riuscire ad utilizzarlo senza alcuna difficoltà.