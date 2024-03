Sembrerebbe che il 2024 ci riserverà diversi spettacoli celesti, essendoci infatti 2 eventi astronomici straordinari previsti per quest’anno. Mentre il primo andrà ad oscurare il cielo il prossimo 8 aprile, la seconda straordinaria manifestazione si presenterà tra Febbraio e Settembre di quest’anno.

Quali eventi astronomici aspettarci quest’anno

Lo scorso 14 ottobre è avvenuto un evento mozzafiato: un’eclissi solare. L’evento si è potuto vedere da svariate nazioni dell’America Centrale, ma non è niente in confronto a quello che ci aspetta questo Aprile. L’evento dello scorso Ottobre, è stato infatti un’eclissi anulare, un fenomeno in cui la Luna ha oscurato il Sole ma non del tutto, creando un anello di fuoco. Questo 8 Aprile, invece si assisterà ad un’eclissi solare totale. Evento rarissimo, siccome tramite un gioco di proporzioni, la Luna e il Sole sembreranno della stessa dimensione, se guardate dalla Terra. La Luna, quindi, si interporrà tra la Terra e il Sole, proiettando un’ombra sul nostro pianeta. L’inizio è previsto per le ore 17:42, e avrà una durata di 4 minuti. Sfortunatamente sarà visibile solamente in Messico, USA e Canada.

In un periodo non definito tra Febbraio e Settembre, invece, avverrà l’esplosione di una nova, evento che si aggiungerà alla già lunga lista degli eventi astronomici di quest’anno. Fenomeno molto particolare, siccome verrà generata una luminosità paragonabile a quella della Stella polare. Il sistema stellare protagonista è lontano 3000 anni luce da noi, e si tratta di T Coronae Borealis. Tra le stelle che lo compongono troviamo una Gigante Rossa e una Nana Bianca. Oramai la Gigante Rossa sta iniziando ad espandersi, siccome ha finito l’idrogeno nel suo nucleo, mentre la Nana Bianca assorbe il materiale stellare grazie alla sua immensa gravità. Tutto questo finirà con un’esplosione che sarà visibile dalla Terra ad occhio nudo. L’elevata luminosità, renderà T CrB visibile nella Costellazione della Corona Boreale per alcuni giorni. Per godere al meglio di questa meraviglia è quindi preferibile trovarsi in una zona con poco inquinamento luminoso.