Il numero di clienti di rete mobile del gestore WindTre ha registrato un calo non indifferente ma, stando ai risultati emersi in questi ultimi giorni, ciò sembrerebbe non aver scalfito l’azienda, che continua a puntare sui suoi servizi al fine di invogliare gli utenti ad abbandonare gli operatori rivali.

Punto di forza di WindTre sono soprattutto le sue offerte operator attack, in particolar modo le cinque tariffe proposte ai nuovi clienti che abbandonano Iliad e alcuni MVNO per acquistare una nuova SIM mantenendo invariato il loro numero. Proprio a questa porzione di utenti sono destinate le offerte più economiche del momento.

Offerte WindTre GO per i clienti Iliad e MVNO: tutte le opzioni in listino!

Il listino di offerte operator attack di WindTre è parecchio ampio: ogni tariffa è destinata esclusivamente a gruppi di nuovi clienti realizzati sulla base del gestore di provenienza. I clienti Iliad e MVNO, ad esempio, hanno a disposizione ben cinque offerte appartenenti al pacchetto WindTre GO che qui elenchiamo.