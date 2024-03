In occasione del CES 2024, Medion ha presentato E15443, il primo laptop dell’azienda basato sull’Intelligenza Artificiale. Dotato di un hardware dedicato, il portatile è pensato per garantire agli utenti funzionalità avanzate supportate dell’IA.

In questo modo, gli utenti possono migliorare la propria produttività contando su un device potente e affidabile. A distanza di alcune settimane, ecco che il Medion E15443 è finalmente disponibile anche in Italia.

Il brand tedesco ha portato anche nel nostro Paese questi gioiello tecnologico. A rendere unico nel suo genere il laptop troviamo il processore Intel Core Ultra 5 125H con grafica Intel® Arc integrata. La CPU è caratterizzata da 14 core, suddivisa in una architettura caratterizzata da 4 P-core, 8 E-core e 2 LPE-core, 18 threads e 18 MB di Intel Smart Cache.

MEDION lancia anche in Italia il nuovissimo E15443, il laptop che sfrutta l’IA per supportare gli utenti con i processi più complessi e migliorare l’autonomia

Grazie ad una frequenza operativa in grado di raggiungere fino a 4,50 GHz, la potenza non è un problema per il laptop. Gli utenti possono contare anche su un display IPS da 15.6 pollici con risoluzione FullHD pari a 1,920 x 1,080 pixel. A completare gli elementi principali della scheda tecnica troviamo una memoria di sistema di tipo SSD da 512 GB e la RAM DDR5 da 16 GB a 4.800 MHz.

Come si può notare, l’hardware è ottimizzato per supportare l’Intelligenza Artificiale e agevolare il carico di lavoro. Tramite software dedicati, sarà possibile editare immagini, video, tracce musicali e fotografie ottimizzando le risorse del sistema e risparmiando tempo.

Inoltre, l’IA permetterà di migliorare la gestione della batteria, aumentando l’autonomia. Medion indica una durata di circa 10 ore con una singola ricarica, confermando la possibilità di utilizzare il nuovo E15443 sia a casa che in mobilità.

Il prezzo di lancio del laptop è di 799,00 euro ed è possibile acquistarlo presso gli store di Euronics Siem e Dimo oltre che sulle piattaforme online online euronics.it, overly.it e dimostore.it