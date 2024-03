Grandissimi sconti vi attendono in questi giorni direttamente su Amazon, tra gli innumerevoli prodotti in promozione troviamo anche la friggitrice ad aria, un piccolo accessorio per la cucina essenziale per riuscire a cucinare rapidamente i propri cibi, senza doversi preoccupare dell’aggiunta di grassi o similari.

Su Amazon è possibile trovare un elevato quantitativo di modelli in promozione, tra questi spicca sicuramente, per l’ottimo rapporto/qualità prezzo, quello di Cecotec, un prodotto con capacità di 2,5 litri, una potenza massima di 1000W, ed un design che può stare perfettamente in un ambiente moderno. Il modello, per la precisione, è la Cecofry Pixel 2500, ha dimensioni di 21 x 31 x 25 centimetri, con un timer regolabile che oscilla tra 0 e 30 minuti.

Friggitrice ad aria in promozione: ecco quanto costa

La friggitrice ad aria di casa Cecotec è decisamente economica, infatti dovete sapere che il prezzo più basso raggiunto recentemente era stato di soli 36,90 euro, una cifra talmente ridotta da risultare già accessibile a tutti coloro che da sempre avrebbero voluto provare un prodotto di questo tipo. Con la Festa delle Offerte di Primavera, Amazon ha voluto compiere un passo ulteriore verso i consumatori, mettendo sul piatto una soluzione decisamente interessante, che prevede uno sconto del 19% sul suddetto prezzo, fino ad arrivare alla quota finale di soli 29,90 euro, disponibile a questo link.

Al netto di tutte le specifiche tecniche di cui vi abbiamo parlato nei paragrafi precedenti, il modello di casa Cecotec include la tecnologia PerfectCoook, che permette di trasferire l’aria calda all’interno del dispositivo, facendola ruotare per poi emetterla verso l’esterno tramite i fori posteriori. Il design è compatto ed elegante, il sistema di controllo si focalizza quasi interamente nella parte anteriore, dove si trova una piccola rotellina (con incastonato il pulsante di accensione), che permetterà di selezionare la temperatura ed il tempo di accensione.