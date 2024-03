Tecnologia e comunicazione fanno parte di un settore in costante fermento. A prova di ciò, Google ha lavorato al rilascio di un importante aggiornamento. Protagonista è Android 15 e porterà sui dispositivi coinvolti un nuovo supporto davvero interessante.

La Developer Preview 2, seconda versione preliminare della major release, è stata rilasciata e resa disponibile al download lo scorso 21 marzo 2024. Questa versione porta con sé diverse novità, tra cui l’avvio al supporto per la connettività satellitare per SMS e RCS.

Connettività satellitare con Android 15

Grazie all’introduzione di questa importante funzione tutti gli utenti coinvolti avranno la possibilità di inviare e ricevere messaggi via satellite. Una delle principali caratteristiche presentate dall’aggiornamento riguarda la possibilità di poter comunicare via satellite anche se non si parla di comunicazioni di emergenza. E non è tutto. Un’ulteriore novità rilasciata con la Developer Preview 2 per i dispositivi Android 15 risiede nel supporto alle applicazioni di terze parti. In particolare, questa feature fa riferimento allo schermo esterno degli schermi, propri di tutti gli smartphone pieghevoli.

A tal proposito, infatti, bisogna considerare che questi dispositivi presentano dimensioni ridotte e questo rende difficile che un’app sia supportata nel modo più ottimale. Grazie a questa nuova funzione invece gli sviluppatori possono lavorare per rendere questa ottimizzazione possibile.

L’aggiornamento non si ferma qui ed introduce anche alcuni interventi utili in ambito della tutela della privacy. A tal proposito, le app sono state fornite di una nuova funzione. Tramite quest’ultima gli utenti verranno avvisati ogni volta che si proverà a registrate lo schermo del proprio dispositivo. In questo modo il sistema operativo tenta di proteggere tutti i dati più sensibili.

Ma come sapere se questo aggiornamento è disponibile per il proprio dispositivo? Al momento sappiamo che i dispositivi compatibili con la Developer Preview 2 di Android 15 fanno parte della serie Google Pixel (6, 6 Pro, 6a, 7, 7Pro e 7a, 8 e 8 Pro). Inoltre, sono compresi anche i Google Pixel Tablet e Google Pixel Fold. Google informa gli utenti, che sui dispositivi che hanno già installato la prima DP di Android 15 arriverà una notifica che annuncia agli utenti di poter installare la seconda versione dell’aggiornamento.