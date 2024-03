Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone economici del noto colosso Google. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo medio di gamma Google Pixel 8a. Quest’ultimo è già stato avvistato in rete tempo fa in alcune immagini renders. Nel corso delle ultime ore, però, lo smartphone in questione è stato il protagonista di nuovi rumors del noto sito web Android Autorithy, che ha rivelato alcune delle presunte specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli rivelati dal sito web.

Google Pixel 8a, emergono in rete nuovi rumors sulle presunte specifiche

Nel corso delle ultime ore sono state rivelate in rete alcune delle presunte specifiche tecniche del prossimo medio di gamma di casa Google. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo mid-range Google Pixel 8a. A rivelarci le presunte specifiche tecniche è stato il noto sito web Android Autorithy.

Secondo quanto riportato dal sito web, il prossimo smartphone di punta di Big G sarà alimentato da un processore piuttosto potente. Si tratta in particolare del soc Google Tensor G3, ovvero lo stesso processore presente sui top di gamma Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro. Anche dal punto di vista estetico e sul frontale, ci saranno diverse somiglianze con i fratelli maggiori.

Sulla parte frontale dovrebbe infatti essere presente un ampio display con i bordi piatti e con un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore per i selfie. Il pannello dovrebbe essere piatto ai bordi. La cosa più interessante è che potrebbe avere una luminosità di picco molto elevata pari a 1400 nits. Sulla parte posteriore, invece, lo smartphone dovrebbe essere caratterizzato dallo stesso modulo fotografico dei fratelli maggiori, almeno dal punto di vista estetico. Oltre a questo, sembra che il nuovo Google Pixel 8a sarà distribuito in diversi mercati, tra cui Finlandia, Ungheria, Estonia, Slovacchia e Romania.