Apple iPhone 15 Pro rappresenta la fascia intermedia della nuova generazione dell’azienda di Cupertino, un prodotto che cattura l’attenzione del consumatore, la coccola e si fa desiderare, portandolo a voler completare l’acquisto di uno dei terminali più completi e soddisfacenti in circolazione.

Il difetto più grande è sempre stato il prezzo, come per la maggior parte dei prodotti Apple, essendo in vendita a cifre che si avvicinano pericolosamente ai 2000 euro. Le differenze variano, come vi raccontiamo di solito, nel quantitativo di memoria integrata, infatti la ROM non può essere in nessun modo incrementata con l’ausilio di una microSD, per questo motivo è sempre importante valutare attentamente l’esatto quantitativo da acquistare.

Apple iPhone 15 Pro: ecco quanto costa su Amazon

Apple iPhone 15 Pro, per quanto riguarda la versione con 1TB di memoria interna, ha un valore di listino di 1869 euro, la cifra, come vi abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, è decisamente elevata, e di conseguenza è stato necessario un ritocchino al ribasso, per riuscire comunque a rendere lo smartphone il più accessibile possibile da parte del consumatore finale. Lo sconto applicato da Amazon consiste nel 14%, in modo da poter spendere solamente 1614 euro. Lo potete acquistare qui.

Sul mercato si possono trovare innumerevoli colorazioni differenti, nel nostro caso abbiamo inserito la Titanio Bianco, bellissima con riflessi e giochi di luce notevoli, nessuno però vi vieta di controllare se il prezzo non cambia anche per gli altri tre colori attualmente disponibili su Amazon. E’ chiaro che riducendo il quantitativo di memoria, si può scegliere tra 128/256/512GB e 1TB, la spesa potrebbe essere inferiore.

A prescindere da tutto ciò, il prodotto è da considerarsi in vendita con garanzia di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzato, quindi con aggiornamenti che vengono rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.