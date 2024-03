Sul panorama della telefonia mobile in Italia, ci sono svariati operatori telefonici virtuali super interessanti grazie alle proprie proposte. Tra questi, c’è anche l’operatore virtuale Digi Mobile. Quest’ultimo, in particolare, sta al momento proponendo sul suo sito ufficiale l’attivazione di diverse offerte di rete mobile appartenenti tutte alla nuova gamma Digi Mobile Illimitato. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Digi Mobile, l’operatore aggiorna il suo catalogo con le offerte Digi Mobile Illimitato

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale Digi Mobile ha aggiornato il suo catalogo con le nuove offerte appartenenti alla gamma Digi Mobile Illimitato. Si tratta di offerte estremamente convenienti e che hanno un prezzo di partenza di appena 5 euro al mese. Le nuove offerte in questione di chiamano Illimitato 5, Illimitato 6 e Illimitato 8.

L’offerta Illimitato 5 include ogni mese fino a 25 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali,10 SMS verso tutti i numeri e 1000 SMS verso i numeri Digi Mobile. Come suggerisce il nome, il costo di questa offerta è di 5 euro al mese. La seconda offerta proposta dall’operatore virtuale è Illimitato 6. Quest’ultimo include ogni mese fino a 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 10 SMS verso tutti i numeri, 1000 SMS verso i numeri Digi Mobile e anche 250 minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri.

In questo caso, gli utenti dovranno pagare un costo di soli 6 euro al mese. A concludere la nuova gamma di offerte è Illimitato 8. Come suggerisce il nome, in questo caso gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati e anche fino a 300 minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere. Rimangono poi inclusi con l’offerta in questione anche 1000 SMS verso i numeri Digi Mobile, 10 SMS verso tutti i numeri e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Ricordiamo che queste nuove offerta daranno disponibili dal 20 marzo 2024 fino al 21 maggio 2024.