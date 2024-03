Vodafone Silver 2024, a marzo ci sono 200 giga per sempre

L’unico modo per riuscire a contrastare tutti gli altri gestori per Vodafone questa volta è quello di mettere in netta difficoltà i più forti. Effettivamente il gestore ha portato una nuova strategia in cima alle sue preferenze, riuscendo a corredarla con offerte di gran livello.

Come si è visto già nel passato recente, più specificamente durante la fine del 2023, il provider anglosassone continua ad insistere con le sue Silver.

Vodafone batte la concorrenza con offerte clamorose, ecco le nuove Silver e i loro prezzi

Partendo dalla prima offerta della gamma, Vodafone riesce ad offrire ogni mese agli utenti minuti senza limiti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numerazione. Oltre a tutto ciò però c’è il vero fiore all’occhiello che consiste in 100 giga in 4G. Il prezzo mensile equivale a 7,99 €.

Segue la seconda offerta, quella più ricca di contenuti che oltre a minuti e messaggi senza limiti mensilmente offre 150 giga in rete 4G. Il prezzo chiaramente non poteva che aumentare, seppur di poco: questa Silver di Vodafone costa 9,99 € al mese.

Il vero grande vantaggio di queste due soluzioni mobili è quello di offrire anche una quantità di servizi ineguagliabile per gli altri gestori. Vodafone inoltre concede a tutti una possibilità unica, ovvero quella di avere qualche giga in più. Tutto quello che bisogna fare è sottoscrivere il servizio che ogni mese preleverà in automatico la ricarica dal conto corrente, ovvero SmartPay. È in questo modo che sui giga dell’offerta scelta tra le due appena citate si andranno a sommare anche altri 50 giga gratis.

Ma quali sono i gestori sui quali Vodafone ha voluto abbattere la sua campagna promozionale? Il provider colorato di rosso ha scelto due fazioni ben avviate nel settore telefonico mobile italiano, ovvero quella posta da tutti i gestori virtuali mentre dall’altro lato c’è Iliad. Chi proviene da quest’ultimo provider o da uno dei tanti virtuali, può avere libero accesso alle due Silver.